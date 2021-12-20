YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da polis merkezinde rastgele ateş açan kişi etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da polis merkezinde rastgele ateş açan kişi etkisiz hale getirildi

20.12.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da polis merkezinde rastgele ateş açan kişi etkisiz hale getirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da polis merkezine girerek havaya rastgele açan kişi etkisiz hale getirildi.

Yenişehir ilçesindeki Huzur Polis Merkezine giren ve akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen Suriye uyruklu, elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş açtı.

Merkezdeki polislerin silah kullanmadan etkisiz hale getirdiği şüpheli hakkında daha önceden de meskun mahalde ateş etmekten dolayı işlem yapıldığı belirlendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de gündem olmuştu! Onur Alp'in ölümünde yeni gelişmeTürkiye'de gündem olmuştu! Onur Alp'in ölümünde yeni gelişme
PARTNERYerli otoda logo tartışması! Bu da vatandaşın önerisiYerli otoda logo tartışması! Bu da vatandaşın önerisi
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldıDiyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 20 Aralık Pazartesi

İmsak
05:56
Sabah
07:24
Öğle
12:22
İkindi
14:49
Akşam
17:10
Yatsı
18:32

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler20 Aralık Pazartesi

Aslı Eczanesi
Yenisehir
Sevim Eczanesi
Yenisehir
Özdeniz Eczanesi
Baglar
İbnisina Eczanesi
Baglar
Havalimanı Eczanesi
Baglar
Gülistan Eczanesi
Kayapinar
Kılıç Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Hatayspor Başkan Vekili Mustafa Özat, Trabzonspor maçını değerlendirdi:

Hatayspor Başkan Vekili Mustafa Özat, Trabzonspor maçını değerlendirdi:

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kasımpaşa-Sivasspor maçının ardından

Kasımpaşa-Sivasspor maçının ardından

Adalet Bakanı Gül, Tunceli'de cemevi ziyaretinde konuştu:

Adalet Bakanı Gül, Tunceli'de cemevi ziyaretinde konuştu:

Samsunspor, AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Samsunspor, AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.