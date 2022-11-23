Diyarbakır'da ruhsatsız silahları piyasaya sürmeye çalışan zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasındaki Oğlaklı Mahallesi'nde ikamet eden M.E'nin elinde bulunan ruhsatsız tabanca ve tüfekleri satmak için piyasa araştırması yaptığı bilgisi aldı.

Harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelinin ev ve eklentilerinde yaptığı aramada, 3 piyade tüfeği, 2 av tüfeği ve tabanca ile 479 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

