Diyarbakır'da "sağlıklı yaşam" için tarihi mekanlarda yürüyüş

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla sağlıklı yaşama dikkat çekmek için düzenlenen etkinliğe katılanlar tarihi mekanlarda yürüyüş yaptı.

Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi tarafından düzenlenen yürüyüş tarihi İçkale'deki Hz. Süleyman Parkı'nda başladı.

Etkinlikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske, mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterildi.

Katılımcılar antrenörler eşliğinde yaptıkları ısınma hareketlerinin ardından Hz. Süleyman Parkı'ndan Keçi Burcu'na doğru yürüdü.

Yürüyüşe, Türk Kızılay Diyarbakır Şube Başkanı Mesut Işık, Kızılay gönüllüleri, AFAD, Türkiye İzcilik Federasyonu, Yeşilay, Hayrat Vakfı ile TÜGVA temsilcileri ve üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Keçi Burcu'na ulaşan grup ardından aynı güzergahtan tekrar Hz. Süleyman Parkı'na kadar yürüyerek yaklaşık 2 kilometrelik parkuru tamamladı.

Yürüyüşe katılanlara parkta şeker ve tansiyon ile kilo ve boy ölçümü yapıldı, vücut kitle endeksleri hesaplandı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Kızılay Şube Başkanı Işık, halk sağlığına yönelik çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

Işık, "Gündelik hayatın stresi içerisinde yürüyüş yapmak beden ve ruh sağlığı açısından önemli. Farkındalık oluşturmak istedik." dedi.

Etkinliğe katılanlara adım ölçer ve maske dağıtıldı.

