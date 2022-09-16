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Diyarbakır'da saklama kabında uyuşturucu ele geçirildi

16.09.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da saklama kabında uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'da saklama kabında uyuşturucu ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde saklama kabında 2 kilo 900 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Bismil Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapıldı.

Aramada, saklama kabında 2 kilo 900 gram kubar esrar ele geçirildi, araçta bulunan Y.Y. (31) ve F.C. (46) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan F.C. tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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