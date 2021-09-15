Diyarbakır'da silah imalatı ve ticaretine yönelik operasyonda 1 tutuklama

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde silah imalatı ve ticareti yapan bir şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes Mahallesi'nde silah satışı ve imalatı yaptığı tespit edilen M.T'ye ait 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda tabanca, bunlara ait mühimmat, silah yapımı ve tamiratında kullanılan makine ile malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.



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