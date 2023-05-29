Diyarbakır'da silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

Merkez Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı'nda bilinmeyen bir nedenden dolayı bir grup ile iş yeri sahibi ve çalışanları arasında sözlü tartışma yaşandı.

Tartışma üzerine iş yerinden ayrılan grup, bir süre sonra tekrar geri geldi ve silahlı saldırı ve darp sonucunda biri ağır 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki diğer hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

