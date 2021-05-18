YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da silahlı kavgada, baba ve 2 oğlu yaralandı

Diyarbakır'da silahlı kavgada, baba ve 2 oğlu yaralandı

18.05.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da silahlı kavgada, baba ve 2 oğlu yaralandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, baba ve 2 oğlu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Fatih Mahallesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında başlayan tartışma, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, baba Ş.Ö. ile oğulları V.Ö. ile T.Ö yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Çınar Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'a sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAcun'dan alkış toplayan jest!Acun'dan alkış toplayan jest!
Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çiftçi, yaptıkları çalışmaları anlattı:Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çiftçi, yaptıkları çalışmaları anlattı:

Diyarbakır Namaz Vakitleri 18 Mayıs Salı

İmsak
03:20
Sabah
05:00
Öğle
12:21
İkindi
16:11
Akşam
19:32
Yatsı
21:04

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Salı

Gülan Eczanesi
Yenisehir
Ortadoğu Eczanesi
Yenisehir
Pınar Eczanesi
Baglar
Çuhadar Eczanesi
Baglar
Günışığı Eczanesi
Baglar
Ömer Eczanesi
Kayapinar
Gülandem Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İzmir'de gece vardiyasında yere düşen temizlik görevlisi yaşamını yitirdi

İzmir'de gece vardiyasında yere düşen temizlik görevlisi yaşamını yitirdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kocaeli'de kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Kocaeli'de kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti

MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Hatayspor-Gaziantep maçının ardından

Hatayspor-Gaziantep maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.