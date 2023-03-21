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Diyarbakır'da sindirim sisteminde eroin bulunan zanlı tutuklandı

21.03.2023 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da sindirim sisteminde 800 gram eroin bulunan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 19 Mart'ta Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan çalışmalarda, otobüsten inen ve durumundan şüphelenilen N.G'nin üst aramasında suç unsuruna rastlanmadı.

Şüphelinin tedirgin tavırları ve rahatsızlık belirtisi vermesi üzerine adli makamlardan alınan karara istinaden vücut boşluğu ve sindirim sisteminde doktor tarafından yapılan iç beden muayenesi sonucu 800 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.G, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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