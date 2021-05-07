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Diyarbakır'da "tam kapanma"da tarihi mekanlarda sessizlik hakim

07.05.2021 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da "tam kapanma"da tarihi mekanlarda sessizlik hakim

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinin sekizinci gününde tarihi mekanlarda sessizlik devam ediyor.

Kent merkezinde tarihi yapısıyla en çok ziyaret edilen Sur ilçesinde cadde ve sokaklarda izni olanlar dışında zorunlu olmadıkça kimse bulunmuyor.

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin şehirdeki rotalarının başında gelen tarihi İçkale Müze Kompleksi, Hazreti Süleyman Camisi ve Ulucami, en sakin günlerini yaşarken kentin kalabalık mekanlarından Ongözlü Köprü de sessizliğe büründü.

Tam kapanma günlerini değerlendiren belediye ekipleri, Hazreti Süleyman Camisi'nin etrafında çevre düzenlemesi çalışması yürüttü.

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Diyarbakır tam kapanma

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