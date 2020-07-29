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Diyarbakır'da tarih eser satan 4 kişi suçüstü yakalandı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 29.07.2020 08:59 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da tarih eser satan 4 kişi suçüstü yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 26 tarihi eser ele geçirildi, tarihi eserleri satmaya çalışan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmada bazı kişilerin sikke satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgiye ulaşıldı.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli, Yaytaş mahallesi köprü inşaatı mevkisinde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı.

Şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 4 altın metal para, 6 bronz sikke, 3 yüzük mühür, mühür, 3 akik taşlı mühür, 2 akik kolye ucu, haç obje, 4 gözyaşı şişesi, 2 metal obje olmak üzere 26 tarihi eser ele geçirildi.

Ele geçirilen sikkeler muhafaza altına alınarak Diyarbakır Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan 4 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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