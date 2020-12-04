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Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 04.12.2020 09:31 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalarda Silvan ilçesinde oturan şüphelilerin ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 400 bin lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildi.

Şüpheliler, Silvan ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda, tarihi eserleri satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı.

Zanlıların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 416 adet İslami, Osmanlı ve Roma dönemlerine ait gümüş sikke ele geçirildi.

Tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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