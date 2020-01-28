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Diyarbakır'da terör operasyonunda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 28.01.2020 09:50 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da terör operasyonunda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 5 sığınak bulundu, patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ve Kulp ilçeleri mülki sınırlarında kalan dağlık ve kırsal alanda düzenlenen "Şehit Jandarma Üsteğmen Ali Çalışkan ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Efiloğlu Operasyonları" başarıyla tamamlandı.

Operasyonlarda, teröristlerce kullanılan 5 kış sığınağı tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.

​Lice ilçesinin Şenlik köyünün Akçapınar mezrası kırsalında, timlerin intikal güzergahında bulunan patika yol kenarında tespit edilen toprağa gömülü 30 kilogramlık yağ tenekesi içerisine amonyum nitrat ve şeker karışımıyla hazırlanan akım taşıyıcı elektrik kablosu bulunan el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi.

Gerçekleştirilen temas ve adli arama sonucunda, ev aramasında ve arazide toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde iki tabanca, iki ruhsatsız av tüfeği, 5 roketatar mühimmatı sevk fişeği, anti tank roketatar mühimmatı, 50 makineli tüfek fişeği, 90 tüfeği fişeği, 83 av tüfeği fişeği, 225 el bombası kütüklüğü, iki tüfek dipçiği, makineli tüfek mayonu, 3 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, iki askı kayışı, 11 kar elbisesi, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 100 kilogram amonyum nitrat, 50 kilogram amonyum nitrat katkılı çinko besin maddeli gübre, 4 TNT kalıbı, 17 elektronik devre kartı, 20 elektronik diyot, 120 metre elektrik kablosu, 600 kilogram gıda malzemesi, çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi.

​​Açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir." denildi.

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