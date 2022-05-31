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Diyarbakır'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı

31.05.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Şerif Zengin idaresindeki 51 HK 440 plakalı otomobil, Diyarbakır-Batman kara yolu Başaklı köyü mevkisinde, Yıldırım Soylu'nun kullandığı 34 BGV 853 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Emine Batıbey (35), Zeynep (23) ve Behriye Zengin (63) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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