YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu: 603 kilo esrar, 640 bin esrar bitkisi ele geçirildi

Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu: 603 kilo esrar, 640 bin esrar bitkisi ele geçirildi

12.10.2023 10:06 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Er Sabit Türkeş operasyonunda, 603 kilogram esrar ve 640 bin 600 kök esrar bitkisi ele geçirildi.

Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu: 603 kilo esrar, 640 bin esrar bitkisi ele geçirildi

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla; Lice’nin Serin ve Çağdaş Mahallesi kırsalında icrasına başlanan Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Er Sabit Türkeş operasyonu başarıyla tamamlandı.

Söz konusu operasyonda; 140 kilogram toz esrar, 463 kilogram kubar esrar olmak üzere toplam 603 kilogram esrar maddesi, 489 bin 60 kök kenevir bitkisi ve 151 bin 540 kök skunk bitkisi olmak üzere toplam 640 bin 600 kök esrar bitkisi ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde yakalanan 1 şüpheli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmış olup, uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınarak kenevir ve skunk bitkilerinden bir kök numune alınmasını müteakip yerinde imha edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oyuncak ayı ve yakıt deposuna zulalanmış uyuşturucular ele geçirildi: 5 gözaltıOyuncak ayı ve yakıt deposuna zulalanmış uyuşturucular ele geçirildi: 5 gözaltı
Samsun’da narkotik uygulamasıSamsun’da narkotik uygulaması
Trafik ekiplerinden kaçan sürücü lüks kamyoneti bırakıp gittiTrafik ekiplerinden kaçan sürücü lüks kamyoneti bırakıp gitti
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 12 Ekim Perşembe

İmsak
04:57
Sabah
06:17
Öğle
12:11
İkindi
15:22
Akşam
17:54
Yatsı
19:10

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler12 Ekim Perşembe

Emir eczanesi
Hazro
Ferhan eczanesi
Lice
Çüngüs eczanesi
Cungus
Evrim eczanesi
Ergani
Zehra eczanesi
Hani
Karaz eczanesi
Kocakoy
Güneydogu eczanesi
Yenisehir
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kadın yolculara bakarak kendisini tatmin eden adamı tekme tokat dövdü

Kadın yolculara bakarak kendisini tatmin eden adamı tekme tokat dövdü

Dayanıklılığıyla ünlü Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Dayanıklılığıyla ünlü Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Düğün şakası olay oldu! Cebinden çıkarttı

Düğün şakası olay oldu! Cebinden çıkarttı

Derin göğüs dekoltesiyle selfie çekti! Hayranlarının gönlünü kazandı

Derin göğüs dekoltesiyle selfie çekti! Hayranlarının gönlünü kazandı

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.