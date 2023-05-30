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Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

30.05.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da kedi kumu içinde ve teneke kutuda uyuşturucu hap, silah ve mühimmat ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, çeşitli alanlarda faaliyet yürüten işletmelerin yer aldığı bir binada yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu tespit edildi.

Ekiplerin merkez Yenişehir ilçesindeki binanın çatı katı ile bir ikamette yaptığı aramada, atık izlenimi verilen teneke kutular ile kedi kumu içerisinde 6 bin 740 uyuşturucu hap, tabanca ve 21 mermi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltın alınan R.T. ve N.A, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

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