Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden ikisi tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden ikisi, cezaevine gönderildi.

15 Ağustos Pazartesi günü Uyuşturucuyla Mücadele Uygulamasına (UYUMA), Bağlar ilçesindeki bir parkta uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi geldi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, D.A, M.O, F.F, Y.İ, R.N, E.Ç, A.M.D. ve B.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu madde ve uyuşturucu içmeye yarayan düzenekler ele geçirildi.

Soruşturmayı genişleten ekipler, şüphelilere ait dijital materyallere ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen paraya el koydu.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden A.M.D. ve B.Y. tutuklandı, diğerleri adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

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