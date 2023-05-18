Diyarbakır'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, içerisinde baklava bulunan kutularla, güvercinlerin taşındığı karton kutuların altına ve zeytin kovalarının içerisine gizlenen 4 kilo 633 gram metamfetamin, 3 kilo 620 gram skunk ve 1 kilo 945 gram toz esrar bulundu.

Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

