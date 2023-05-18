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Diyarbakır'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 kişi tutuklandı

18.05.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, içerisinde baklava bulunan kutularla, güvercinlerin taşındığı karton kutuların altına ve zeytin kovalarının içerisine gizlenen 4 kilo 633 gram metamfetamin, 3 kilo 620 gram skunk ve 1 kilo 945 gram toz esrar bulundu.

Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır uyuşturucu baklava

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