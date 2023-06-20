Diyarbakır'da uyuşturucuyu bağırsaklarında taşıdıkları saptanan 4 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, Doğu Anadolu Bölgesi'nden Diyarbakır'a geldiği anlaşılan araç Bağcılar Mahallesi'nde durduruldu.
Araçta bulunan 4 şüphelinin üst aramalarında herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı.
Tedirgin davranışları üzerine adli makamlardan alınan karar doğrultusunda hastaneye götürülen şüphelilerin vücut boşluğu ve bağırsaklarında 121 parça halinde 840 gram eroin bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.