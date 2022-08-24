Eren Abluka-34 Operasyonu'nda, Diyarbakır'da yaklaşık 2 ton toz ve kubar esrar ele geçirildi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eren Abluka-34 Operasyonu'nda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa operasyonunda toplam 1 ton 929 kilogram toz ve kubar esrar ele geçirildi. Kahraman jandarmamıza tebrikler." ifadelerini kullandı.



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