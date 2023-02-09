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Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 81 saat sonra bir çocuk kurtarıldı

09.02.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da depremde yıkılan binanın enkazından, arama kurtarma çalışmaları sonucu yaklaşık 81 saat sonra 8 yaşındaki bir çocuk yaralı çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binalar arasında yer alan merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Caddesi Hisami Apartmanı'nda enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerin çalışmaları sonucu enkaz altından, depremden yaklaşık 81 saat sonra 8 yaşındaki Beşir Yıldız kurtarıldı.

Yaralı çıkarılan Yıldız, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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