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Diyarbakır'dan yükselen balonlar fotoğraf çekimleri için dekor oldu

10.10.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında Kapadokya'dan kente getirilen balonlara katalog çekimi yapan firmaların görevlileri ve fotoğrafçılar ile özel çekimler için objektif karşısına geçmek isteyen vatandaşlar ilgi gösterdi - Fotoğrafçı Serhat Serhatlı: - "Yoğun bir talep var. Kapadokya'ya gidip çekim yapamayanların balonlar ayağına gelmiş oldu. Doğal bir güzellik yakalayıp, bunu fırsata çevirip çok güzel fotoğraflar çekiyoruz. 12 randevum var"

DİYARBAKIR (AA) - BESTAMİ BODRUK - AYDİN ARİK - Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında Kapadokya'dan Diyarbakır'a getirilen balonlar, fotoğraf çekimleri için dekor oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Diyarbakır'da düzenlenen ve önceki gün başlayan Sur Kültür Yolu Festivali etkinlikleri ilgiyle sürüyor. Etkinliklerin üçüncü gününde de Dicle Vadisi'nden balonlar yükseldi.

Vatandaşlar, kente getirilen Kapadokya'nın simgesi balonlara binmenin keyfini yaşadı. Dicle Vadisi'ne günün ilk ışıklarıyla gelenler arasında, balona binmek isteyenlerin yanı sıra katalog çekimi yapmak isteyen firmaların görevlileri ve fotoğrafçılar ile özel çekim yaptırmak isteyen vatandaşlar da yer aldı.

Kimi gelinlik kimi de abiye giyinerek Dicle Vadisi'ne gelen modeller ve gençler, sıcak hava balonlarının renk kattığı manzarada fotoğraf çektirdi.

Fotoğraf karelerine balonların yanı sıra UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan tarihi surlar ve Hevsel Bahçeleri de yansıdı. Fotoğrafçılar, gün doğumundaki güzel atmosferde en güzel kareleri yakalamak için zamanla yarıştı.

- "Yoğun talep var"

Kentte fotoğrafçılık yapan Serhat Serhatlı, AA muhabirine, Kapadokya'nın simgesi balonları dekor olarak değerlendirerek, çok güzel fotoğraflar çektiklerini söyledi.

"Yoğun bir talep var. Kapadokya'ya gidip çekim yapamayanların balonlar ayağına gelmiş oldu. Doğal bir güzellik yakalayıp, bunu fırsata çevirip çok güzel fotoğraflar çekiyoruz. Şimdiye kadar 12 randevum var." ifadelerini kullanan Serhatlı, gelin ve damatların da dış çekim için yoğun talepte bulunduğunu belirtti.

Serhatlı, rengarenk abiyelerle özel çekim yaptırmak isteyenlerin de talepte bulunduğunu, Kapadokya ile özdeşleşen balonları Diyarbakır ile özdeşleştirip, tarihi manzarada fotoğraf çektiklerini dile getirdi.

Kentte gelinlik tasarımı ve üretimi yapan firmanın sahibi Mehmet Kaymak, 2023 katalog çekimleri için Dicle Vadisi'ni tercih ettiklerini söyledi.

Vadide sabahın erken saati olmasına rağmen yoğunluk yaşandığını anlatan Kaymak, "Mezopotamya bölgesinde böyle bir etkinlik yapıldığı için çok mutluyuz. Diyarbakır Surlarını yukarıdan görmek ve tanıtımını yapmak bizim için onur verici." diye konuştu.

- "Kapadokya'yı kıskandıracak bir manzara"

Katalog çekimi için gelinlikle objektiflere poz veren model Sena Selen Bener, Diyarbakır'ın tarihi surları ve Kapadokya'nın simgesi balonlarla aynı karede yer aldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Bu anı ölümsüzleştirmek benim için gurur verici." ifadesini kullandı.

Kırmızı abiye giyinerek özel çekim yaptırmak için Dicle Vadisi'ne gelen gençlerden Hacer Teke ise Kapadokya'ya gitme imkanı bulamadığı için Diyarbakır'da balonlarla çekim yaptırmak istediğini belirtti.

Çekimlerin güzel bir ortamda ve eğlenceli geçtiğini anlatan Teke, şunları söyledi:

"Diyarbakır'ın tarihi surları ve balonlar ile aslında Kapadokya'yı kıskandıracak bir manzaramız var. Herkese bu güzel ortamda fotoğraf çektirmesini tavsiye ediyorum."

- 75 yaşında balona binmenin keyfini yaşadı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sağlık kontrolü için giden ve Dicle Vadisi'nde yükselen balonları görerek alana gelen 75 yaşındaki Veli Yıldız da bir süre izlediği balonlara binmenin keyfini yaşadı.

Yıldız, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden sağlık kontrolü için Diyarbakır'a geldiğini belirterek, hastanede sırasını beklerken balonları görüp geldiğini söyledi.

İlk defa sıcak hava balonu gördüğünü anlatan Yıldız, balona binerken hiç korkmadığını belirtti.

Yıldız, "Balona ilk defa bindim. Çok güzeldi." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Kapadokya

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