Diyarbakır'ın gözde ilçesi Silvan tarihi mekanlarıyla turizmde iddialı

DİYARBAKIR (AA) - ÖMER YASİN ERGİN/YUSUF BATI - Diyarbakır'ın Silvan ilçesi, binlerce yıllık tarihi ve turistik mekanlarıyla ziyaretçilerin gözde mekanı haline geldi.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'ın ilçeleri de tarihi ve kültürel zenginliğiyle ön plana çıkıyor.

Silvan ilçesi, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Türkiye'nin en görkemli 13 köprüsü" arasında gösterdiği, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki Malabadi Köprüsü, kaya mezarları ve kiliselerin yer aldığı Hasuni Mağaraları, 1152-1157 yılları arasında inşa ettirildiği değerlendirilen Selahaddin Eyyubi Camisi, 1860'da yapıldığı tahmin edilen Ali Ağa Konağı, Eyyubilerin eseri Aslanlı Burç, müze ve tarihi konaklarıyla turizmde iddialı.

Binlerce yıllık tarihi ve turistik mekanlarıyla her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlayan Silvan, bu yıl Dicle Üniversitesi (DÜ) tarafından yapılan kazı çalışmasında Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Kılıçarslan ve kızı Saide Hatun'un mezarının bulunmasıyla da dikkatleri üzerine çekti.

- "Ciğer kebabı da ilçeyle özdeşleşmiş"

Silvan Kaymakamı Murat Öztürk, AA muhabirine, ilçenin geçiş güzergahında bulunmasından dolayı, kara yolculuğu yapıp mola verenlerin uğrak noktası olduğunu söyledi.

İlçenin tarihi ve turistik birçok mekanıyla dikkati çektiğini, il merkezi gibi ciğer kebabıyla da ön plana çıktığını anlatan Öztürk, herkesi Silvan'ı görmeye ve ciğer kebabı yemeye davet etti.

Bölgede birçok tarihi ve turistik mekanın olduğunu vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu:

"Silvan çok tarihi, kadim bir şehir. Türkiye'nin doğusunu batıya bağlayan bir ilçe konumunda olduğu için çok sayıda ziyaretçi geliyor. İlçemiz, bünyesinde barındırdığı tarihi mekanlarıyla turizmde çok iddialı. Ayrıca ciğer kebabı da ilçeyle özdeşleşmiş, bir marka değeri haline gelmiştir. Bölgemizde belki de ciğerin bu kadar güzel yapıldığı ikinci bir yer yoktur. İlçede ciğer kebabı yapan birçok ustamız var, hepsi aynı kalitede hizmeti vatandaşımıza sunuyor."

Ciğer kebabı ustası Ferman Recepoğlu (52) da seyyar arabada başladığı işini büyüterek iş yeri sahibi olduğunu, Bitlis'in yüksek kesimlerinden getirttiği kuzu ciğerinden hazırladığı kebabın beğenildiğini ifade etti.

Müşterilerine hizmet etme noktasında çok titiz davrandığını anlatan Recepoğlu, "Tavsiye üzerine çok gelenler oluyor. İlçemiz yol güzergahında olduğu için yolcular da bizi çok tercih ediyor." dedi.

- "Buraya uğramadan geçmiyoruz"

Van'da yaşayan Yahya Bülbül de Bodrum'a gittiğini, yol güzergahında bulunan Silvan'dan her geçişinde ciğer kebabı yediğini dile getirdi.

Ciğer kebabının lezzeti ve verilen hizmetten memnun olduğunu belirten Bülbül, "Ne zaman yolumuz düşerse buraya uğramadan geçmiyoruz. Ciğeri lezzetli." diye konuştu.

İlçe sakinlerinden Kasım Turan ise Silvan'ın tarihinin çok eskiye dayandığını, Mervanilere başkentlik yaptığını kaydederek, "Silvan'da konaklar, Selahaddin Eyyubi Camisi, Hasuni Mağaraları, Zembilfroş Kalesi gibi eserler bulunuyor. Tarihi Malabadi Köprüsü ise dünyada eşi ve benzeri bulunmayan bir taş köprüdür. Herkesi bu tarihi yerlerimizi görmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.



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