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Diyarbakırlı anne zihinsel engelli 4 çocuğuna sevgiyle bakıyor

06.05.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev hanımı 6 çocuk annesi Gülten Kaya, zihinsel engelli 4 çocuğunun ihtiyacını şefkatle ve özveriyle karşılıyor - Anne Kaya: - "Çocuklarım kolum kanadım, her şeyim. 'Anneler Günü' gelince çocuklarıma ben hediye almak istiyorum, çocuklarım dünyadaki en büyük hediyem"

DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da yaşayan 6 çocuk annesi 42 yaşındaki Gülten Kaya, zihinsel engelli 4 çocuğunun bakımını büyük bir fedakarlık örneği göstererek yapıyor.

Merkez Bağlar ilçesinde yaşayan Gülten Kaya teyzesinin oğlu Osman Kaya ile 23 yıl önce evlendi.

Kaya, 6 çocuğundan Latife (22), Kadir (21), Mustafa (12) ve Arda'nın (9) doğduktan bir süre sonra zihinsel engelli olduğunu öğrendi.

Çocuklarına bebek gibi bakan Kaya, onların beslenme, temizlik gibi her türlü ihtiyacını özveri ile karşılıyor.

Zamanının büyük bölümünü engelli çocukları ile geçiren, onları yanından ayırmayan Kaya, yaşadığı bütün olumsuzluklara ve zorluklara rağmen onları sevgiyle ve şefkatle büyütmeye çalışıyor.

- "Çocuklarım benim her şeyim"

Anne Kaya, AA muhabirine, doktor doktor gezdiğini ancak çocuklarının rahatsızlığına çare bulamadığını, çocuklarının engelli olmasının akraba evliliğinden kaynaklandığını öğrendiğini söyledi.

Eşinin de desteğiyle çocuklarının her türlü ihtiyacını karşıladığını, bakımlarını yaptığını ifade eden Kaya, bütün hayatını çocuklarına adadığını belirtti.

Kaya, "İlk kızım doğduğunda ve hastalığını öğrenince üzüldüm. Doktora götürdüğümüzde akraba evliliğinden kaynaklandığını söylediler. Bir umut İstanbul'a, Ankara'ya hastaneye götürdük. Doktorlar çare bulmadılar. Çok üzüldüm. O üzüntü anlatılmaz." dedi.

"Böyle olmasını istemezdim ama çocuklarımla mutluyum. Çocuklarım olmasa yaşayamam. Çocuklarım benim kolum kanadım, her şeyim." diyen Kaya, çocuklarının durumuna artık alıştığını belirtti.

Kaya, "Arkadaşları dışarıda dolaşıyorlar. Kızımın arkadaşları evlenmişler, anne bile olmuşlar. Ama elimizden bir şey gelmiyor." ifadelerini kullandı.

- "Çocuklarım dünyadaki en büyük hediyem"

Çocuklarının tüm ihtiyaçlarını sevgiyle karşıladığını anlatan Kaya, "Çocuklarıma bebek gibi bakıyorum. 'Anneler Günü' gelince çocuklarıma ben hediye almak istiyorum. Çocuklarım dünyadaki en büyük hediyem. Anlatılmaz o sevgi. Yaşadığım sürece çocuklarıma bakacağım. Gücüm oldukça onlara ben bakacağım. Yüce Allah bize yardımcı olacaktır." diye konuştu.

Baba Osman Kaya ise eşinin zihinsel engelli 4 çocuklarının tüm bakımı ile yakından ilgilendiğini söyledi.

Böyle fedakar bir eşi olduğu için kendisini şanslı hissettiğini ifade eden Kaya, "Çocuklarıma eşim tarafından iyi bakılıyor. Allah eşimden razı olsun. Ben de eşime destek çıkıyorum. Eşimin yeri başka. Ona teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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