Diyarbakırlı gençten dikkat çeken başarı! 10 finalistten biri oldu

Diyarbakırlı 19 yaşındaki Bejan Tekay, özel bir lisede burslu olarak okuyor. Tekay’ın Teknofest ve TÜBİTAK tarafından desteklenen projeleri var. Öte yandan Tekay, NASA destekli Conrad Challenge yarışmasında da kendi kategorisinde ilk 5 takım arasına girerek Teksas’taki NASA Johnson Uzay Merkezi’ndeki inovasyon zirvesine davet edildi.

Güneydoğu Anadolu'daki ilk FRC takımının kurucularından biri olarak bölgesel STEM eğitiminin öncülerinden. 2023 yılında meydana gelen deprem felaketini de yaşamış olan Tekay'ın gösterdiği direnç ise uluslararası araştırma fırsatlarına ve mentorluk rollerine ulaşmasına engel olamadı. Copipest gibi projeleri çevre sorunlarını ele alıyor.

Konuyla ilgili “İlk 10 finalist arasına girdiği için Bejan'ı gönülden kutluyorum. Bu onur sadece üstün başarılarınızı yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda her geçen gün hepimiz için aktif olarak şekillendirdiğiniz daha parlak geleceğin bir kanıtı olarak duruyor" diyen Chegg'in CCO'su Heather Hatlo Porter şu ifadeleri de kullanıyor:

"Günümüzde, Bejan gibi öğrenciler her zamankinden daha fazla takdir edilmeyi hak ediyor; çünkü onların hayalleri, yaratıcılıkları ve olağanüstü çabaları dünyamızın karşı karşıya olduğu zorlukların üstesinden gelinmesi için esas nitelikte.”

Varkey Vakfı kurucusu Sunny Varkey ise şunları söylüyor:

"Bejan'ın hikayesi, eğitimin herkes için daha iyi bir dünyanın şekillendirilmesinde oynadığı önemli rolü güçlü bir şekilde hatırlatıyor. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşma yolunda zaman daralırken, geleceğe güvenle bakabilmemiz için eğitime öncelik vermek hiç bu kadar önemli olmamıştı."

2024 yılı Chegg.org Küresel Öğrenci Ödülü için ilk 10'a giren diğer finalistler ise şöyle:

Alanna Sethi, 19 yaşında, Toronto Üniversitesi, Mississauga, Kanada'da Psikoloji Öğrencisi.

Ángela Elena Olazarán Laureano, 17 yaşında, CONALEP, Papantla de Olarte, Veracruz, Meksika'da Bilgisayar Bilimleri Öğrencisi.

Divaa Uthkarsha, 16 yaşında, Bangalore, Karnataka Hindistan'da Ulusal Devlet Okulu RNR'de Fen Bilimleri Öğrencisi.

Maha Nawaz, 17 yaşında, BAE'deki Dubai Koleji'nde Bilgisayar Bilimi, Matematik, Fizik, Kimya ve EPQ A seviyelerinde öğrenci.

Martina Bahiana Basgall Sequeira, 18 yaşında, Buenos Aires, Arjantin Carlos Pellegrini Ticaret Yüksek Okulu'nda Ticaret Öğrencisi.

Max Han, 23 yaşında, Malezyalı ve Singapur'daki Yale-NUS College'da Çevre Çalışmaları Öğrencisi.

Mikołaj Wolanin, 22 yaşında, Polonya'daki Varşova Üniversitesi'nde Hukuk Öğrencisi.

Millena Xavier Martins, 17 yaşında, Brezilya'daki CAp-Coluni (Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa) Öğrencisi.

Raphael Stark, 17 yaşında, Honolulu, Hawaii, ABD'de evde eğitim görüyor.

Kazananın bu ayın sonunda, BM Genel Kurul haftasında New York'ta açıklanması bekleniyor ve ödülün sahibi kanaat önderlerinden oluşan Küresel Öğrenci Ödülü Akademisi tarafından en iyi 10 finalist arasından seçilecek.