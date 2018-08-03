Diyarbakırlı Recep Ateş, Cristiano Ronaldo'yu İslam'a davet etti!

Merkez Kayapınar Kültür Merkezinde TÜGVA İl Temsilciliğinin 450 öğrenciye yönelik, Kur'an-ı Kerim, siyer, adabımuaşeret, yüzme, basketbol, voleybol gibi farklı alanlarda eğitim aldığı yaz okulunun finali yapıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda yaz okullarındaki faaliyetleri içeren sinevizyon gösterimi yapıldı. Etkinlikte konuşan TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yüksel, öğrenciler ve ailelerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yaz okulları faaliyetlerinin sona ermesinden sonra da gençlere yönelik çalışmalara devam edeceklerini vurgulayan Yüksel, "Dünyadaki mazlumların bize ihtiyaçları var. Artık kendi memleketimizi aştık. Biz ümmetin fedaisi olma yolundayız. Arakanlı kardeşlerimizin gözyaşlarını silecek gençler olacaksınız. Bosnalı ve Filistinli kardeşlerimizin gözyaşlarını siz gençler sileceksiniz. Burada size verdiğimiz en büyük hedeflerden biri budur" ifadelerini kullandı. Yaz okullarının Türkiye'nin 65 ilinde yapıldığını anlatan Yüksel, "Yaklaşık 300 ilçede, 52 bin öğrencinin katılımıyla yapıldı. Bununla beraber yurt dışında da faaliyetler yapıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından, öğrenciler tarafından Hz. Hatice, Hz. Asiye, Hz. Meryem, Selahaddin Eyyubi, Hasan el Benna ve merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın hayatının anlatılığı "Öncü şahsiyetler" isimli skeç sahnelendi. Etkinliğin sonunda dereceye giren öğrencilere Yüksel ve TÜGVA İl Temsilcisi Mahmut Yağmur tarafından hediyeler verildi. DİYARBAKIRLI ÖĞRENCİDEN CRISTIANO RONALDO'YA İSLAM'A DAVET MEKTUBU

Yaz okulunda ünlü kişilerin İslam'a davet edildiği mektup yarışmasında birinci olan Recep Ateş (14), Juventus'un Real Madrid'den transfer ettiği Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'ya yazdığı mektubu okudu. Recep Ateş, tatilde TÜGVA'nın yaz okulundaki eğitimlere katıldığını belirterek, bu yarışmanın yapılacağını öğrendiğinde Ronaldo'ya mektup yazmaya karar verdiğini söyledi. Mektubunun birinci olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ateş, "Ronaldo çok iyi bir insan, Müslümanlara yakın. O Müslüman olursa birçok kişi onun peşinden gidip Müslüman olur. Çünkü o futbolun babasıdır, herkes onu örnek alacak. Onu çok seviyorum. O futbolun babası. Onun Müslüman olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.