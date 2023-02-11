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Diyarbekirspor ligden çekilmek için TFF'ye başvurdu

11.02.2023 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye; merkez üssü Kahramanmaraş olan iki depremin yasını tutarken, birçok ildeki binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Enkazlarda arama kurtarma çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyordu. Daha önce Süper Lig kulüpleri Hatayspor, Gaziantep FK; 1. Lig kulübü Yeni Malatyaspor ve Adanaspor ligden çekilmişti. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Diyarbekirspor da ligden çekilme kararı alan bir diğer kulüp oldu.

Diyarbekirspor ligden çekilmek için TFF'ye başvurdu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor, tüm hakları saklı kalmak şartıyla ligden çekilmek için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulundu.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'ın TFF 2. Lig'de mücadele eden ekibi Diyarbekirspor'da kulüp başkanı Serkan Genç, AA muhabirine açıklamada bulundu.

TFF'ye 2 gün önce başvuruda bulunduklarını ve ligden çekilmek istediklerini söyleyen Genç, ligdeki tüm haklarının saklı kalmak koşuluyla sezonun kalanında sahaya çıkmak istemediklerini ifade etti.

"FUTBOLU DÜŞÜNECEK DURUMDA DEĞİLİZ"

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Tesislerin zarar gördüğünü ve bazı noktaların yıkıldığını belirten Serkan Genç, "Futbolcularımız bunalımda. Sportif direktörümüzün ve kaptanımızın akrabaları vefat etti. Bizim birçok akrabamız hayatını kaybetti. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Ligden çekilmek istiyoruz. Futbolcularımız yakınlarını kaybetti. Şu anda ülke olarak futbolu düşünecek durumda değiliz. Futbolcularımız da futbol düşünecek durumda değiller." ifadelerini kullandı.

"SAHAYA ÇIKMAK İSTEMİYORUZ"

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Takımın İstanbul'a geldiğini ancak kafile olarak kalacak bir yer olmadığını da dile getiren Serkan Genç, sözlerini şöyle noktaladı:

"Futbolcular ve teknik heyetimiz dağıldı. Oyuncular şehre gelmek istemiyor. Diğer kulüplerin de hepsi aradılar, sağ olsunlar. Bölgede birçok takım var. Adıyamanspor var, İskenderunspor var, BAL takımları var. Bütün kulüpler bizi destekliyor. Biz gerekeni yazdık TFF'ye. Sonucunu bekliyoruz. Pazartesi ya da salı günü karar çıkacaktır. TFF'den de aradılar, geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Bu şartlar altında sahaya çıkmak istemiyoruz."

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