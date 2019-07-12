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Diyet kampından kaçtı! 4 aydır kayıp

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 12.07.2019 09:14 | Son Güncelleme

Obez olduğu için diyet kampına alınan Uncle Fatty, önce diğer maymunların yemeğini yemeye başladı ve sonrasında kamptan kaçtı. Yetkililer 4 aydır obez maymunu arıyor.

Diyet kampından kaçtı! 4 aydır kayıp

Tayland, serbestçe dolaşan ve turistler arasında oldukça popüler olan jibon, makak, langur ve loris gibi yüz binlerce yabani maymuna ev sahipliği yapıyor. Bu maymunlar genelde insan nüfusunun yoğun olduğu yerlerde yaşıyor ve yiyecek çalarak besleniyor. Ancak son yıllarda ülkeye gelen turistler, maymunları yağlı ve şekerli yiyecekler ile beslemeye başladı. Elbette bu durumdan etkilenen birçok maymun oldu. Halk arasında bilinen adıyla Uncle Fatty yani “şişko amca” da bunlardan biri. Uncle Fatty, yerel halk tarafından oldukça seviliyor fakat söylenenlere göre bir süredir kayıp!

İşte obez maymun Uncle Fatty'nin hikayesi...

Uncle Fatty adlı obez bir maymun, Tayland’daki bir diyet kampından kaçtı ve dört aydır kayıp.

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Bu uzun kuyruklu makak maymunu, ideal kilosunun neredeyse iki katı!

2017 yılında görevliler tarafından sıkı bir diyete alınan maymun; ilk olarak diğer maymunların yemeğini çalmaya başladı, sonrasında ise diyet kampından kaçtı.

Onu en son şubat ayında gören yetkililer, Uncle Fatty’nin ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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Uncle Fatty’nin göbeğini görenler adeta hayrete düşüyor.

Uzmanlara göre Uncle Fatty’nin bu denli şişko olmasının tek sebebi turistler!

Turistler tarafından milkshakeler, şeker mısırları, noodle gibi kalorili yiyecekler ile beslenen Uncle Fatty, yemek aramaya ihtiyaç duymadığı için hareket de etmiyordu. Tüm bu tembellik ve kalorili yiyecekler onun hızla kilo almasına neden oldu.

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Uncle Fatty ortadan kaybolduktan sonra yerli halk, çevre dükkanların güvenlik kameralarının incelenmesini ve Uncle Fatty’nin bulunmasını istedi.

Ancak obez maymundan hiçbir iz bulunmadı. Yetkililer, en azından cesedini bulabilmek için aramalara devam ediyor.

Henüz hiçbir ceset bulunmamış olması, yerli halkı ikiye bölmüş durumda.

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Halkın bir kısmı, eski bir inanışa göre Uncle Fatty’nin ruhunun orman tarafından “çağrıldığına” inanıyorlar. Diğer bir kısım ise diğer hayvanlar tarafından yenmiş olma ihtimali üzerinde duruyor.

We Love Monkey Club adlı organizasyonun başkanı Kavinaphat Mongkoltechachat, “Ekiplerimiz, normal bir günde yaptıkları gibi onu beslemeye gitmişti fakat onu her zaman olduğu yerde bulamadılar.” diyor.

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“Başta kendini hasta hissettiğini ve bu yüzden dinlenmek için ormanın derinliklerine gittiğini düşündük. Sonraki hafta onu aramaya başladık fakat bulamadık.”

Tayland Primatları Koruma Grubu, hasta olmadığını sadece yemek yemeyi “biraz fazla” sevdiğini söylüyor.

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