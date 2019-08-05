YEMEK

Diyetisyen onaylı: 10-22 yaş aralığında olanlar için boy uzatma kürü

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
YEMEK TV HABERLERİ  | 05.08.2019 16:01 | Son Güncelleme

Diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel'den gençleri sevindirecek kür tarifi geliyor.

10-22 yaş aralığında bulunanların sağlıkla uygulayacağı boy uzatma kürü sayesinde çocukların gelişimi hızlandırılabilir. İşte tüm detaylarıyla boy uzatan kür!

MALZEMELER:

1 bardak süt
1 tatlı kaşığı arı sütü
1/2 yerli muz
1 tutam çiğ kabak çekirdeği
1 kahve fincanı Hindistan cevizi sütü (isteğe bağlı eklenebilir)
1 çay kaşığı kakao

HAZIRLANIŞI:

Adım 1

Muzları çatalla ezin yada blender'dan geçirin. Sütün içine tüm malzemeleri sırayla katın ve karıştırın. Boy uzatan kürünüz hazır. Afiyet olsun.

NASIL TÜKETMELİ?

Her gün 1 bardak tüketebilirsiniz. Bir ay uygulayın, 1 ay ara verin. Toplamda 1 sene boyunca uygulayabilirsiniz. Ayrıca bunun yanında basketbol, voleybol ya da yüzme gibi bir spor yapmayı unutmayın.

PARTNERAleyna'dan cesur seçim! Bakan bir daha baktıAleyna'dan cesur seçim! Bakan bir daha baktı
Herkes bu tarifin peşinde: Buz kalıbında pizza yapımıHerkes bu tarifin peşinde: Buz kalıbında pizza yapımı
Dünyada eşi benzeri yok! Sadece Samsun'da varDünyada eşi benzeri yok! Sadece Samsun'da var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boy uzatma kürü boy uzatan kür hızlı boy uzaması

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Kıyır kıyır pastane poğaçası nasıl yapılır?

Kıyır kıyır pastane poğaçası nasıl yapılır?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Hem pratik hem lezzetli: Tavada paçanga böreği

Hem pratik hem lezzetli: Tavada paçanga böreği

En iyi patates kızartması nasıl yapılır?

En iyi patates kızartması nasıl yapılır?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Farklılık arayanlar için: Buz kalıbında pizza nasıl yapılır?

Herkes bu tarifin peşinde: Buz kalıbında pizza yapımı

Dünyada eşi benzeri yok! Sadece Samsun'da var

Dünyada eşi benzeri yok! Sadece Samsun'da var

Her sabah bayıla bayıla yediğimiz Ezine peyniri bakın nasıl yapılıyormuş

Tahmin bile edemezdik! Her sabah bayıla bayıla yiyoruz ama...

Ütüden gelen lezzet: Balaban kebabı

30 yıldır bu yöntem kullanılıyor! Lezzeti ütüden geliyor

Peynir Soslu Lazanya Bolonez

Peynir Soslu Lazanya Bolonez

Hardallı Patates Salatası

Günün tarifi: Hardallı patates salatası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.