Diyetisyenden çocuklar için tavsiyeler: Kahvaltıda mutlaka yumurta olsun

Okulların açılmasıyla birlikte çocukların beslenmesinin de daha önemli olduğunu kaydeden Eryılmaz, "Sabah kahvaltılarıyla birlikte çocuğunuzu okula gönderirseniz günlük konsantrasyonu artacaktır. Ayrıca günlük en önemli öğünü olan kahvaltıdan büyük bir enerji alımı sağlayacağı için gün içerisindeki enerjisi de daha iyi başlayacaktır. Kahvaltıda peynir, domates, kırmızı biber, yeşil biber, salatalık, seviyorsa yeşillikler maydanoz, dereotu, yumurtası muhakkak olmalı ve ekmeği de mutlaka koymalısınız. Özellikle okul döneminde bağışıklık sistemi düştüğü için yumurta bu konuda çok yardımcı olacaktır ve bağışıklık sistemini düzenleyici etkisi vardır. O yüzden sabah kahvaltısında yumurtayı muhakkak koymanız gerekiyor. Haşlanmış yumurta yapabilirsiniz, omlet yapabilirsiniz, menemen yapabilirsiniz. Çocuklar sabah erken kalktığı için ebeveynlerin de erken kalkması gerekiyor. Bu süreç biraz sancılı olduğu için genelde kahvaltılar poğaça ve simitle geçiştiriliyor. Bu şekilde olunca çocuğun en önemli öğününü atlıyor ya da atlatıyorsunuz aslında. O yüzden sadece 5-10 dakika erken kalkarak öğünü hazırlayabilirsiniz” dedi.

KAHVALTIDA YAPILAN HATALAR

Kahvaltıda yapılan hatalardan da bahseden Eryılmaz, "Genellikle yapılan hatalardan biri de çocuklara kahvaltıda beyaz ekmek veya gün içinde beyaz ekmek sunuyoruz. Tahıllı ekmek dediğimiz zaman insanların aklına diyet ürünler geliyor. Aslında tahıllı ekmek B vitaminlerinden çok daha zengin olduğu için aynı zamanda uzun süre tok tutacağı için çocuklarınıza da tam buğday, çavdar ekmeklerini tükettirmeye çalışın. Kahvaltıda yaptığımız en büyük hatalardan biri de yanına süt koymak. Aslında süt değil bitki çayı yerleştirebilirsiniz. Ihlamur demleyebilirsiniz. Ihlamur soğuduktan sonra içine bir kaşık bal ekleyerek hem bağışıklık sistemini güçlendirmiş hem de C vitamini yönünden zengin bir içecekle kahvaltıya eşlik etmesine yardımcı olabilirsiniz” diye konuştu.

TÜM SINIF KOORDİNE OLUP BESLENMEYİ PLANLAMALI

Bazı okulların sabah erken başlayarak öğlen saat 15.00 gibi bittiğine dikkat çeken Eryılmaz, "Bu okullarda da genelde öğlen yemeği hizmeti olmuyor. Bu durumda çocuğumuz okuldaki kantinden tost, döner, sandviç, sosisli ekmek gibi fast-food ürünlerine yönelmek zorunda kalıyor. Burada şöyle bir yol izleyebilirsiniz. Sınıftaki arkadaşlarının ebeveynleriyle birlikte ve sınıf öğretmeniyle birlikte bu konuda destek alarak hep birlikte organize olmak gerekiyor. Termos kaplar var. Bu kaplara çocuğun yemeğini, çorbasını koyabilirsiniz. Sabah koyduğumuz yemek öğlene kadar yenebilecek sıcaklıkta oluyor ve yemek bozulmuyor. O yüzden bunu da tercih edebilirsiniz. Bunun için bütün öğretmen ve öğrencilerle anlaşmanız gerekiyor. O yaş grubu çocuklar çok çekingen oldukları için yanındaki arkadaşı tost yerken, çocuk haliyle mercimek çorbası içmekte zorluk çekiyor. O yüzden tüm sınıfın organize olması gerekiyor” dedi.