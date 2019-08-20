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Diyetle ilgili bilinmeyen 15 yanlış

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 20.08.2019 10:07 | Son Güncelleme

Diyetisyen Salih Gürel, birçok kişi fazla kilolarından kurtulmaya çalışırken diyet sırasında yaptıkları yanlışlar nedeniyle bunu başaramadıklarını belirtti.

Diyetle ilgili bilinmeyen 15 yanlış

Birçok insanın diyet yaparken içine düştüğü yanlışları Diyetisyen Salih Gürel sıraladı. İşte kilo veremeyenlerin bilmeden yaptığı 15 hata;

  1. Diyet ürünleri istediğim kadar yiyebilirim
  2. Sadece su içersem zayıflarım
  3. Az uyursam daha hızlı kilo veririm
  4. Spor sonrası herhangi bir şey yemezsem daha iyi kilo kaybederim
  5. Bol bol soda içersem zayıflarım
  6. Karbonhidratları diyetten tamamen çıkartmalıyım
  7. Kısa sürede çok kilo vermem sağlıklıdır
  8. Meyveyi istediğim kadar yiyebilirim
  9. Ana öğünlerden birini atlarsam kolay zayıflarım
  10. Yumurta kilo yapıyormuş, bir daha yumurta yemem
  11. Ekmeği hayatımdan çıkardım, hemen kilo verdim.
  12. Su bile bana kilo yapıyor
  13. Su içmediğimde kendimi daha dinç hissediyorum
  14. Açken fiziksel aktivite yaparsam daha çok yağ yakarım
  15. Zayıflama ilaçları ile hızlı kilo veririm
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diyet diyet hataları sağlıklı beslenme

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