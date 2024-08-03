Dizi afişi yayınlandı sosyal medya karıştı! Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in partnerliği olay oldu! Aralarındaki yaş farkı...

MYNET-Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in yeni sezonda izleyici karşısına çıkacakları "Bir Gece Masalı" dizisinin afişi yayınlandı. Yakında sete çıkması beklenen dizinin afişi yayınlanır yayınlanmaz sosyal medya karıştı.

Eylül ayında izleyicisiyle buluşacak olan Emre Kabakuşak’ın yönetip Eda Tezcan’ın yazdığı “Bir Gece Masalı”nda Burak Deniz’in hayat verdiği komiser Mahir ile Su Burcu Yazgı Coşkun’nun canlandırdığı Yörük kızı Canfeza’nın imkansız aşkının hikâyesi anlatılacak.

TEPKİ ÇEKTİ

Merakla beklenen dizide Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in partnerliği şimdiden çok konuşuldu. İkili arasındaki yaş farkı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

YORUM YAĞDI

Aralarında 14 yaş bulunan ikilinin "Bir Gece Masalı" dizisinde aşk yaşayacak olmasına yorum yağdı. Sosyal medyada; 'kızı olur, kardeşi olur ama sevgilisi olmaz', 'göz var izan var nasıl partner yaptınız', 'abi kardeş gibi görünüyorlar çift enerjisi yok' gibi yorumlar yapıldı.