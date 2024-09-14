Dizi ekibi oradayken ikisi de yoktu! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir sabahın erken saatlerinde görüldüler!

Son zamanların en popüler çiftlerinden olan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, sık sık ayrılık haberleriyle gündeme geliyordu. Geçtiğimiz yaz ilişkilerini saklamaya çalışsalar da dudak dudağa görüntülenince aşkları ortaya çıkmıştı.

Bir dargın bir barışık ilişkilerine devam eden ünlü oyuncular son olarak yurt dışı tatilinden döndükten sonra ayrılmıştı. Şimdi ise TV100'den Doğukan Rişvan'ın haberine göre Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir barıştı.

İLK BÖLÜMÜ BİRLİKTE İZLEDİLER

İddiaya göre çift, Yalı Çapkını'nın ilk bölümünü OGM'de gerçekleşen izlemeye katılmayıp baş başa evde izledi. Sabahın erken saatlerinde ise set için birlikte evden çıktıkları öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde de Emre Altuğ "Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir arasındaki gerginlik sete yansıdı mı?' sorusuna Hayır yansımadı. Onlar olgun çocuklar hiç yansıtmadılar. Bundan sonra da yansıtacaklarını hiç sanmıyorum. İkisi de işlerini aşkla yapan çok değerli kardeşlerim. İki hafta oldu çekimlere başlayalı en ufak bir sorun yaşamadık' yanıtını vermişti.