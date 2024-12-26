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  4. Dizi setine ara vermişti! Hudutsuz Sevda’nın Kaan’ı Burak Çelik bugün evleniyor

Dizi setine ara vermişti! Hudutsuz Sevda’nın Kaan’ı Burak Çelik bugün evleniyor

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.12.2024 15:34
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Şimdilerde Deniz Can Aktaş ve Miray Daner'in başrollerini paylaştığı Hudutsuz Sevda dizisinde rol alan Burak Çelik özel hayatıyla gündeme geldi. Dizisi yılbaşı tatili için ara veren yakışıklı oyuncu sevgilisi Ece Bayrak'la evlilik kararı aldı. Çift yakınlarına ve arkadaşlarına sürpriz yapıp bugün nikah masasına oturacak.

Dizi setine ara vermişti! Hudutsuz Sevda’nın Kaan’ı Burak Çelik bugün evleniyor

Karagül, Söz, Kuruluş Osman, Senden Daha Güzel, Ben Bu Cihana Sığmazam ve şimdilerde de Hudutsuz Sevda dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu Burak Çelik'ten müjdeli haber geldi.

Ünlü oyuncu Burak Çelik, bir yıldır beraberlik yaşadığı menajer Ece Bayrak’la evlilik kararı aldı.

SEVGİLİSİ 2

Çelik dizi setine yılbaşı tatili arası verilmesini fırsat bilip bir süre önce evlilik teklifinde bulunduğu Bayrak’la Karadağ’a tatile gitti.

Sevgilisi

NİKAH MASASINA OTURUYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; çift yakınlarına ve arkadaşlarına sürpriz yapıp Türkiye Karadağ Büyükelçiliği’nde bugün nikah masasına oturacak.

Anahtar Kelimeler:
Burak Çelik
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