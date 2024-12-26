Dizi setine ara vermişti! Hudutsuz Sevda’nın Kaan’ı Burak Çelik bugün evleniyor

Karagül, Söz, Kuruluş Osman, Senden Daha Güzel, Ben Bu Cihana Sığmazam ve şimdilerde de Hudutsuz Sevda dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu Burak Çelik'ten müjdeli haber geldi.

Ünlü oyuncu Burak Çelik, bir yıldır beraberlik yaşadığı menajer Ece Bayrak’la evlilik kararı aldı.

Çelik dizi setine yılbaşı tatili arası verilmesini fırsat bilip bir süre önce evlilik teklifinde bulunduğu Bayrak’la Karadağ’a tatile gitti.

NİKAH MASASINA OTURUYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; çift yakınlarına ve arkadaşlarına sürpriz yapıp Türkiye Karadağ Büyükelçiliği’nde bugün nikah masasına oturacak.