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'Müstehcen yayın' suçlamasıyla tutuklanmıştı! Manifest'in kurucusu Tolga Akış'ın aylık geliri ortaya çıktı!

"Müstehcenlik" suçlamasıyla tutuklanan menajer Tolga Akış'ın ifadesinde Manifest üyeleriyle ilgili dikkati çeken ayrıntılar yer aldı. Tolga Akış'ın aylık geliri ve grup üyelerinin ne kadar para aldığı ortaya çıktı.

'Müstehcen yayın' suçlamasıyla tutuklanmıştı! Manifest'in kurucusu Tolga Akış'ın aylık geliri ortaya çıktı!
Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 28 Ağustos'ta gözaltına alınan Manifest grubunun menajeri Tolga Akış dün akşam saatlerinde tutuklandı.

Akış'ın sevk yazısında, "müstehcenliği yayma" suçlamasıyla tutuklanması istendi. Yazıda "müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yayınlayan yahut bunların yayınlanmasına aracılık eden kişinin cezalandırılmasının öngörüldüğü.." belirtiliyor.

KAZANCI ORTAYA ÇIKTI
"Müstehcenlik" suçlamasıyla tutuklanan menajer Tolga Akış'ın ifadesinde Manifest üyeleriyle ilgili dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. Çağdaş Evren'in haberine göre; Akış aylık gelirinin 350 bin TL olduğunu söyledi.

Müstehcen yayın suçlamasıyla tutuklanmıştı! Manifest in kurucusu Tolga Akış ın aylık geliri ortaya çıktı! 1

Tolga Akış ifadesinde grup üyelerinin kazancına dair de şu açıklamayı yaptı; ''Gelirinin yüzde 60'ı Manifest kızlarına dağıtılırken yüzde 40'lık kısmı ise şirketin Manifest proje giderlerine ayrılmaktadır.''

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Anahtar Kelimeler:
Tolga Akış Manifest
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