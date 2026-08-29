'Müstehcen yayın' suçlamasıyla tutuklanmıştı! Manifest'in kurucusu Tolga Akış'ın aylık geliri ortaya çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 28 Ağustos'ta gözaltına alınan Manifest grubunun menajeri Tolga Akış dün akşam saatlerinde tutuklandı.

Akış'ın sevk yazısında, "müstehcenliği yayma" suçlamasıyla tutuklanması istendi. Yazıda "müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yayınlayan yahut bunların yayınlanmasına aracılık eden kişinin cezalandırılmasının öngörüldüğü.." belirtiliyor.

KAZANCI ORTAYA ÇIKTI

"Müstehcenlik" suçlamasıyla tutuklanan menajer Tolga Akış'ın ifadesinde Manifest üyeleriyle ilgili dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. Çağdaş Evren'in haberine göre; Akış aylık gelirinin 350 bin TL olduğunu söyledi.

Tolga Akış ifadesinde grup üyelerinin kazancına dair de şu açıklamayı yaptı; ''Gelirinin yüzde 60'ı Manifest kızlarına dağıtılırken yüzde 40'lık kısmı ise şirketin Manifest proje giderlerine ayrılmaktadır.''