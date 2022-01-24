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Dizi ve sinema oyuncusu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti

24.01.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dizi ve sinema oyuncusu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti

MERSİN (AA) - Dizi ve sinema oyuncusu Ayberk Pekcan, Mersin'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Mezitli ilçesindeki özel bir hastanede yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören 51 yaşındaki oyuncu Pekcan, vefat etti.

Pekcan'ın, bir süredir tedavisinin yoğun bakım servisinde sürdüğü öğrenildi.

Dizi ve sinema oyuncusu Pekcan, 22 Ekim 2021'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, akciğer kanserine yakalandığını duyurarak, "Sevgili dostlar, 10 gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Akciğer kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim ailem yanımda, yakındaki arkadaşlarım da öyle. Sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dileklerinizi ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla." ifadelerini kullanmıştı.

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