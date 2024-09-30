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  4. Diziden ayrılmıştı! Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler final tarihini ağzından kaçırdı

Diziden ayrılmıştı! Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler final tarihini ağzından kaçırdı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
30.09.2024 19:55
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Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda 'Asuman Korhan' rolüyle hafızalara kazınan Öznur Serçeler yakın zamanda diziden ayrılmış hatta yeni bir proje ile anlaşma sağlamıştı. Diziden ayrılışı hakkında muhabirlerle sohbet eden ünlü oyuncu Yalı Çapkını'nın final tarihini açıkladı.

Diziden ayrılmıştı! Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler final tarihini ağzından kaçırdı

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi 3. sezonu ile ekrana geliyor. Dizide 'Asuman Korhan' rolünü canlandıran Öznur Serçeler diziden ayrılarak yakında ekrana gelecek olan Holding dizisine transfer oldu. Muhabirlerle ayak üstü sohbet eden Serçeler Yalı Çapkını'nın final tarihi hakkında konuştu.

YENİ PROJEYLE ANLAŞTI

Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler'in jenerikte olmaması dikkat çekmişti. Dizinin ilk bölümlerinde zaman atlaması nedeniyle yer almayan ve ilerleyen bölümlerde ekibe katılacağı öğrenilen Serçeler, bu arada gelen teklif üzerine yeni bir projeyle anlaşma sağladı.

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Başarılı oyuncu Holding dizisinin ekibine katıldı.

YALI ÇAPKINI FİNAL TARİHİNİ AÇIKLADI

Yalı Çapkını dizisinden ayrılığı hakkında 2. sayfa muhabirine konuşan Öznur Serçeler, "Yani ben ayrılık gibi hissetmedim. Hala arkadaşlarımla görüşüyorum, konuşuyorum. Hep söylüyoruz Yalı Çapkını'nın yeri bizde özel, ayrı bir yeri var. Bende de öyle. Yalı Çapkını artık benim için belli bir aşamayı tamamlamıştı." ifadelerine yer verdi .

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Daha sonra Yalı Çapkını final tarihini açıklayan Serçeler, "Proje zaten bu sezon final yapacak, onlar da hikayeyi bitirecekler." dedi.

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Öznur Serçeler'in açıklamasına göre, dizi 3. sezonu ile ekranlara veda edecek ve 4. sezonu olmayacak.

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Öznur Serçeler yalı çapkını
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