Diziden erken ayrıldığını düşünüyordu! Kızıl Goncalar'ın Vahid'i Tolga Tekin veda paylaşımıyla dikkat çekti

MYNET DETAY- Kızıl Goncalar dizisi ilk günden beri her bölümüyle adından söz ettiriyor. Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı gibi isimlerin oyunculukları sıklıkla gündeme geliyor. Dizide bir isim daha var ki 'kötü' karakteriyle herkesin beğenisini topluyor. Elbette "Kızıl Goncalar" dizisindeki "Vahid Efendi"den bahsediyoruz.

Kızıl Goncalar'da Vahid rolüyle adından söz ettiren Tolga Tekin son bölümde diziye veda etti. Vedası sonrası sosyal medyada takdir yorumları alan Tolga Tekin'in diziden ayrılığına dair sözleri dikkat çekti.

Tolga Tekin bir röportajda "İçinde biraz daha oynasaydım kalmadı mı?" sorusu üzerine "Vallahi kaldı açık söylemek gerekirse benim için biraz erken oldu ben biraz daha uzun süreceğini düşünüyordum" dedi. Seyirci de Vahid Efendi rolünün uzaması gerektiğini düşünüyordu ancak süreç öyle işlemedi.

TOLGA TEKİN'DEN VEDA MESAJI

Kızıl Goncalar'a veda eden Tolga Tekin gündem olduktan sonra bir veda paylaşımı yaparak setteki eğlenceli anlarını paylaştı ve şunları söyledi:

"Vahid Efendi'yi hep böyle hatırlayacağım. Çoook zor ama çok da keyifli bir roldü benim için. Başta bütün o muhteşem oyuncu kadrosuna, işlerini çok iyi bilen ve yapan kamera arkası ekibine, senaristimiz ve ekibine, emeği geçen herkese teşekkür ederim."