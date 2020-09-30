Diziler kıyasıya yarıştı... 29 Eylül 2020 Salı reyting sonuçları belli oldu mu?

29 Eylül Salı akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 29 Eylül 2020 Salı reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor. İşte 29 Eylül Salı günü reyting sonuçları açıklanmadan yayınlanan diziler ve programlar...

DÜN HANGİ PROGRAMLAR YARIŞTI?

Peki Salı akşamı hangi programlar ve diziler kıyasıya yarıştı?

Star TV'de Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programı sabah kuşağında yayınlanırken, akşam ise Star Tv'nin sevilen dizilerinden Menajerimi Ara dizisi ekrana geldi.

Kanal D'nin sabah yayınında ise Neler Oluyor Hayatta? programı yayınlandı, akşam yayınında ise sezonun sevilen dizilerinden Hekimoğlu dizisi seyirciyle buluştu.

Fox TV'de yayınlanan ve ilgi gören programlar ise; Çağla İle Yeni Bir Gün ve artık Selçuk Tepeli'nin sunduğu Fox Ana Haber oldu. Haberlerden sonra Fox TV'de sevilen bir dizi olan Baraj yayınlandı.