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Diziler kıyasıya yarıştı... 29 Eylül 2020 Salı reyting sonuçları belli oldu mu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 08:27 | Son Güncelleme

29 Eylül Salı günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. 29 Eylül Salı günü reyting sonuçları açıklandı. Peki 29 Eylül 2020 Salı akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

Diziler kıyasıya yarıştı... 29 Eylül 2020 Salı reyting sonuçları belli oldu mu?

29 Eylül Salı akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 29 Eylül 2020 Salı reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor. İşte 29 Eylül Salı günü reyting sonuçları açıklanmadan yayınlanan diziler ve programlar...

DÜN HANGİ PROGRAMLAR YARIŞTI?

Peki Salı akşamı hangi programlar ve diziler kıyasıya yarıştı?

Star TV'de Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programı sabah kuşağında yayınlanırken, akşam ise Star Tv'nin sevilen dizilerinden Menajerimi Ara dizisi ekrana geldi.

Kanal D'nin sabah yayınında ise Neler Oluyor Hayatta? programı yayınlandı, akşam yayınında ise sezonun sevilen dizilerinden Hekimoğlu dizisi seyirciyle buluştu.

Fox TV'de yayınlanan ve ilgi gören programlar ise; Çağla İle Yeni Bir Gün ve artık Selçuk Tepeli'nin sunduğu Fox Ana Haber oldu. Haberlerden sonra Fox TV'de sevilen bir dizi olan Baraj yayınlandı.

Show TV'de ise sabah yayınında Ebru Akel'in sunduğu sevilen program Kendine İyi Bak yayınlandı, Show TV'de akşam ise Ip Man filmi izleyiciyle buluştu.

Yarışma programlarıyla ünlü olan TV 8'de ise MasterChef seyircisiyle buluştu.

29 EYLÜL 2020 SALI REYTİNG SONUÇLARI

Merakla beklenen 29 Eylül Salı günü reyting sonuçları açıklandı. Totalde ilk sırada ilk bölümünden bu yana ilgiyle izlenen ve TRT'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi yerini aldı.

İkinci sırada ise TV8'in sevilen programı MasterChef yer aldı.

Masumlar Apartmanı dizisi özetiyle üçüncü sırada yer aldı.

Totalde dördüncü sırada Fox Ana Haber programına yeni geçen Selçuk Tepeli'nin sunduğu, Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yerini aldı.

Total reyting sonuçlarında beşinci sırayı ise Müge Anlı ile Tatlı Sert programı aldı.


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