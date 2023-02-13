MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Diziler ne zaman başlayacak? Deprem sonrası ara veren diziler bu hafta var mı? İşte 13 Şubat TV yayın akışı

Diziler ne zaman başlayacak? Deprem sonrası ara veren diziler bu hafta var mı? İşte 13 Şubat TV yayın akışı

13.02.2023 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dizilerin ne zaman başlayacağı merak edilen konular arasında bulunuyor. 10 ili etkileyen ve vatandaşları yasa boğan depremin ardından tüm Türkiye’de yaraları sarmak için seferber olundu. Dizilerin yeni bölümlerine bu süreçte ara verildi. Peki, diziler ne zaman başlayacak? Deprem sonrası ara veren diziler bu hafta var mı? İşte TV yayın akışı

Diziler ne zaman başlayacak? Deprem sonrası ara veren diziler bu hafta var mı? İşte 13 Şubat TV yayın akışı

Dizilerin yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken, dizi setleri de çalışmaya ara verdi. Birçok ünlü isim deprem yardımlarına destek oluyor. 13 Şubat TV yayın akışında da dizilerin yeni bölümleri yer almadı.

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizilerin ne zaman başlayacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. 10 ili etkileyen depremin ardından dizilerin yeni bölümlerine ara verildi. Bu akşam TV yayın akışında diziler ve yarışmalar yer almıyor. İşte 13 Şubat TV yayın akışı

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Deprem Bölgesinde Sabah
10:00 Son Durum
13:00 6 Şubat Depremi
14:00 Deprem Özel
18:00 En Büyük Afet
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 6 Şubat Depremi Özel (CNN Türk Ortak Yayın)
01:00 Deprem Bölgesinde Gece
05:00 Deprem Bölgesinde Sabah

tv-yayın-akışı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 NTV-Star TV Ortak Yayın
19:00 Star Haber
20:00 NTV-Star TV Ortak Yayın
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 Deprem Özel (TV8-NTV Ortak Yayını)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:00 TRT Haber Ortak Yayını
20:00 Ana Haber
21:30 TRT Haber Ortak Yayını
05:00 Kapanış

SHOW TV YAYIN AKIŞI

09:00 Bu Sabah
12:00 Habertürk Ortak Yayın
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Deprem Özel)
18:45 Show Ana Haber
20:00 Habertürk Ortak Yayın

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Deprem Özel Ortak Yayın
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Deprem Özel Ortak Yayın
19:00 ATV Ana Haber
21:00 Deprem Özel Ortak Yayın

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dizilere deprem arası! Birçok dizinin yeni bölümü yayınlanmayacakDizilere deprem arası! Birçok dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak
Canlı yayında çok konuşulacak sözler: Sistemi mahvediyor, sinirimden...Canlı yayında çok konuşulacak sözler: Sistemi mahvediyor, sinirimden...
"Afganlılar enkazdaki cesetlerin kolunu kesiyor" diyerek şoke etmişti! Tutuklandı"Afganlılar enkazdaki cesetlerin kolunu kesiyor" diyerek şoke etmişti! Tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
atv yayın akışı diziler ne zaman başlayacak

En Çok Okunan Haberler

Ailesi cenazeyi saklıyor mu? Şoke eden iddialar sonrası ünlü fenomenden olay sözler

Ailesi cenazeyi saklıyor mu? Şoke eden iddialar sonrası ünlü fenomenden olay sözler

8. günde mucize kurtuluşlar art arda geldi! 170. saatte yürüyerek çıktı

8. günde mucize kurtuluşlar art arda geldi! 170. saatte yürüyerek çıktı

Hatay’da yıkılan hastane binasının deprem raporu ortaya çıktı!

Hatay’da yıkılan hastane binasının deprem raporu ortaya çıktı!

Hayat kurtaran sistem İstanbul’daki o hastanede de var! Maliyeti...

Hayat kurtaran sistem İstanbul’daki o hastanede de var! Maliyeti...

'Neyin talimatını bekleyeceğim?' Dikkat çeken çıkış

'Neyin talimatını bekleyeceğim?' Dikkat çeken çıkış

Canlı yayında çok konuşulacak sözler: Sistemi mahvediyor, sinirimden...

Canlı yayında çok konuşulacak sözler: Sistemi mahvediyor, sinirimden...

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.