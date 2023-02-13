Diziler ne zaman başlayacak? Deprem sonrası ara veren diziler bu hafta var mı? İşte 13 Şubat TV yayın akışı

Dizilerin yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken, dizi setleri de çalışmaya ara verdi. Birçok ünlü isim deprem yardımlarına destek oluyor. 13 Şubat TV yayın akışında da dizilerin yeni bölümleri yer almadı.

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizilerin ne zaman başlayacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. 10 ili etkileyen depremin ardından dizilerin yeni bölümlerine ara verildi. Bu akşam TV yayın akışında diziler ve yarışmalar yer almıyor. İşte 13 Şubat TV yayın akışı

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Deprem Bölgesinde Sabah

10:00 Son Durum

13:00 6 Şubat Depremi

14:00 Deprem Özel

18:00 En Büyük Afet

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 6 Şubat Depremi Özel (CNN Türk Ortak Yayın)

01:00 Deprem Bölgesinde Gece

05:00 Deprem Bölgesinde Sabah

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 NTV-Star TV Ortak Yayın

19:00 Star Haber

20:00 NTV-Star TV Ortak Yayın

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Deprem Özel (TV8-NTV Ortak Yayını)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:00 TRT Haber Ortak Yayını

20:00 Ana Haber

21:30 TRT Haber Ortak Yayını

05:00 Kapanış

SHOW TV YAYIN AKIŞI

09:00 Bu Sabah

12:00 Habertürk Ortak Yayın

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Deprem Özel)

18:45 Show Ana Haber

20:00 Habertürk Ortak Yayın

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Deprem Özel Ortak Yayın

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Deprem Özel Ortak Yayın

19:00 ATV Ana Haber

21:00 Deprem Özel Ortak Yayın

