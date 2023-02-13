Diziler ne zaman başlayacak? Deprem sonrası ara veren diziler bu hafta var mı? İşte 13 Şubat TV yayın akışı

Dizilerin yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken, dizi setleri de çalışmaya ara verdi. Birçok ünlü isim deprem yardımlarına destek oluyor. 13 Şubat TV yayın akışında da dizilerin yeni bölümleri yer almadı.
Dizilerin ne zaman başlayacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. 10 ili etkileyen depremin ardından dizilerin yeni bölümlerine ara verildi. Bu akşam TV yayın akışında diziler ve yarışmalar yer almıyor. İşte 13 Şubat TV yayın akışı
07:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
07:00 Deprem Bölgesinde Sabah
10:00 Son Durum
13:00 6 Şubat Depremi
14:00 Deprem Özel
18:00 En Büyük Afet
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 6 Şubat Depremi Özel (CNN Türk Ortak Yayın)
01:00 Deprem Bölgesinde Gece
05:00 Deprem Bölgesinde Sabah
07:00 NTV-Star TV Ortak Yayın
19:00 Star Haber
20:00 NTV-Star TV Ortak Yayın
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 Deprem Özel (TV8-NTV Ortak Yayını)
04:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:00 TRT Haber Ortak Yayını
20:00 Ana Haber
21:30 TRT Haber Ortak Yayını
05:00 Kapanış
09:00 Bu Sabah
12:00 Habertürk Ortak Yayın
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Deprem Özel)
18:45 Show Ana Haber
20:00 Habertürk Ortak Yayın
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Deprem Özel Ortak Yayın
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Deprem Özel Ortak Yayın
19:00 ATV Ana Haber
21:00 Deprem Özel Ortak Yayın