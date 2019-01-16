Diziler ne zaman başlayacak? İşte yerli diziler 2019 yayın tarihleri

Özel kanalların yeni yılla birlikte reklam anlaşmalarını yenilemeleri nedeniyle sevilen yerli diziler ekrana üç hafta ara verdi. TRT dışında tüm kanallar yılbaşından itibaren dizi yayınlarına ara verdi. Ancak çekimleri başlayan diziler ekrana dönmeye hazırlanıyor. Çukur, Kadın, Çarpışma, Yasak Elma, Söz, Bizim Hikaye, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Bir Zamanlar Çukurova, Sen Anlat Karadeniz gibi iddialı diziler sezon finali gibi bölümlerle yeni yıl tatiline girmişti. Ocak ayının 21'inden itibaren ise yerli diziler ekrana dönmeye başlıyor. İşte dizilerin yayın tarihleri: