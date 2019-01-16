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Diziler ne zaman başlayacak? İşte yerli diziler 2019 yayın tarihleri

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 16.01.2019 01:32 | Son Güncelleme

Ekranların sevilen yerli dizileri 2019 Ocak ayında yayına ara verdi. İzleyiciler dizilerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, diziler ne zaman başlıyor? Dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Kanal D, Show TV, ATV, Fox TV, TV8 ve Star TV'de yayınlanan dizilerin yeni yayın tarihleri belli oldu. İşte iddialı yerli dizilerin 2019 Ocak yayın tarihleri.

Özel kanalların yeni yılla birlikte reklam anlaşmalarını yenilemeleri nedeniyle sevilen yerli diziler ekrana üç hafta ara verdi. TRT dışında tüm kanallar yılbaşından itibaren dizi yayınlarına ara verdi. Ancak çekimleri başlayan diziler ekrana dönmeye hazırlanıyor. Çukur, Kadın, Çarpışma, Yasak Elma, Söz, Bizim Hikaye, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Bir Zamanlar Çukurova, Sen Anlat Karadeniz gibi iddialı diziler sezon finali gibi bölümlerle yeni yıl tatiline girmişti. Ocak ayının 21'inden itibaren ise yerli diziler ekrana dönmeye başlıyor. İşte dizilerin yayın tarihleri:

Yerli dizilerin yeni bölüm tarihleri belli oldu!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ : 22 OCAK SALI

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ : 22 OCAK SALI

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA : 24 OCAK PERŞEMBE

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA : 24 OCAK PERŞEMBE

YASAK ELMA : 21 OCAK PAZARTESİ

YASAK ELMA : 21 OCAK PAZARTESİ

ÇUKUR : 21 OCAK PAZARTESİ

ÇUKUR : 21 OCAK PAZARTESİ

GÜLPERİ 25 OCAK CUMA

GÜLPERİ 25 OCAK CUMA

AVLU 24 OCAK PERŞEMBE

AVLU 24 OCAK PERŞEMBE

SEN ANLAT KARADENİZ 23 OCAK ÇARŞAMBA

SEN ANLAT KARADENİZ 23 OCAK ÇARŞAMBA

KADIN 22 OCAK SALI

KADIN 22 OCAK SALI

BİZİM HİKAYE 24 OCAK PERŞEMBE

BİZİM HİKAYE 24 OCAK PERŞEMBE

SÖZ 21 OCAK PAZARTESİ

SÖZ 21 OCAK PAZARTESİ

ÇARPIŞMA 24 OCAK PERŞEMBE

ÇARPIŞMA 24 OCAK PERŞEMBE

ERKENCİ KUŞ 26 OCAK CUMARTESİ

ERKENCİ KUŞ 26 OCAK CUMARTESİ

MUHTEŞEM İKİLİ 24 OCAK PERŞEMBE

MUHTEŞEM İKİLİ 24 OCAK PERŞEMBE

ARKA SOKAKLAR 25 OCAK CUMA

ARKA SOKAKLAR 25 OCAK CUMA

KIZIM 25 OCAK CUMA

KIZIM 25 OCAK CUMA
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