'Diziler sayesinde dünyaya Türkçeyi öğretiyoruz'

"Nasıl ki ırmak dolaştığı bütün coğrafyayı etkiler ise Türk dili ve kültürü de bütün Avrasya'yı etkilemiş ve beslemiştir. Nasıl ki ırmak dolaştığı bütün coğrafyadan ve coğrafi şekillerden etkilenirse, Türk dili ve kültürü de bütün bu coğrafyadan etkilenmiş ve zenginleşmiştir. Diğer ülke dillerinde de Türkçe kelimeler görmek mümkün. Çünkü tarihin her döneminde değişik toplum ve milletler ile iç içe yaşamışız. Günümüz dünyasında da Türkçe, dünyada en yaygın ve zengin olduğu günleri yaşıyor. Çünkü bugün Kırgızistan, Afganistan, Özbekistan Afrika, Rusya, Ukrayna ve birçok Balkan ülkesinde herkes Türkçe öğreniyor ve bunu hiçbir zorlama olmadan yapıyorlar."