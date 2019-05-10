Mynet Trend

'Diziler sayesinde dünyaya Türkçeyi öğretiyoruz'

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
YAŞAM  | 10.05.2019 09:52 | Son Güncelleme

TDK Başkanı Prof. Dr. Gülsevin, "Amerika'dan sonra Türk dizileri 2. sırada yer almakta olup, dünya dizi film pastasının yüzde 25'i Türkiye'ye ait.

İşte bu diziler sayesinde dünyaya Türkçeyi öğretiyoruz" dedi.

'Diziler sayesinde dünyaya Türkçeyi öğretiyoruz'

Gülsevin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Türk Dünyası Kültür Topluluğu tarafından düzenlenen söyleşiye katıldı.
NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, "Günümüzde Türkçe ve Türk Dil Kurumu" konulu programda konuşan Gülsevin, Türkçenin günümüzdeki ve gelecekteki durumunu değerlendirdi.
Dilin sadece bir iletişim aracı olmayıp, aynı zamanda kimliğin de bir parçası olduğunu belirten Gülsevin, son yıllarda dünya genelinde Türkçe öğrenmeye yönelik ilginin arttığını söyledi.
Milli Eğitim Bakanlığı izni ile faaliyet sürdüren Türkçe kurslarının çeşitli ülkelerde dil eğitimi verdiğini aktaran Gülsevin, zengin bir dil yapısına sahip Türkçenin dünyada itibarı yükselen bir lisan olduğunu anlattı.
"Bütün Avrasya'yı etkilemiş ve beslemiştir" Tarihçilerin Türk dili ve kültürünü bir ırmağa benzettiklerine dikkati çeken Gülsevin, şöyle devam etti:
"Nasıl ki ırmak dolaştığı bütün coğrafyayı etkiler ise Türk dili ve kültürü de bütün Avrasya'yı etkilemiş ve beslemiştir. Nasıl ki ırmak dolaştığı bütün coğrafyadan ve coğrafi şekillerden etkilenirse, Türk dili ve kültürü de bütün bu coğrafyadan etkilenmiş ve zenginleşmiştir. Diğer ülke dillerinde de Türkçe kelimeler görmek mümkün. Çünkü tarihin her döneminde değişik toplum ve milletler ile iç içe yaşamışız. Günümüz dünyasında da Türkçe, dünyada en yaygın ve zengin olduğu günleri yaşıyor. Çünkü bugün Kırgızistan, Afganistan, Özbekistan Afrika, Rusya, Ukrayna ve birçok Balkan ülkesinde herkes Türkçe öğreniyor ve bunu hiçbir zorlama olmadan yapıyorlar."
Gülsevin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kursların yanı sıra Yunus Emre Enstitüsünün de dünyanın dört bir tarafında Türkçe öğrettiğine işaret ederek, "Dünyada Türkçenin itibarı çok yüksek. Dizi filmlerin dünyaya ihraç edilişi sıralamasında Amerika'dan sonra Türk dizileri 2. sırada yer almakta olup, dünya dizi film pastasının yüzde 25'i Türkiye'ye ait. İşte bu diziler sayesinde dünyaya Türkçeyi öğretiyoruz. Türk dizileri sayesinde birçok ülkede Türkçe öğrenme sayısı da gittikçe artıyor" değerlendirmesinde bulundu.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dizi Amerika Türkçe TDK başkanı TDK Başkanı Prof. Dr. Gülsevin

En Çok Okunan Trend Haberler

Melih Gökçek'ten İstanbul seçim hesabı: Küsen gelirse iş bitti

Melih Gökçek'ten İstanbul seçim hesabı: Küsen gelirse iş bitti

Şakalaşan liseli kızların feci sonu!

Şakalaşan liseli kızların feci sonu!

Flaş iddia: Atatürk tablosu kaldırıldı mı?

Flaş iddia: Atatürk tablosu kaldırıldı mı?

Uyarı bu sabah yapıldı! Öğleden sonraya dikkat!

Uyarı bu sabah yapıldı! Öğleden sonraya dikkat!

İlginizi Çekebilir

Müzikle dolu 10 gün

Müzikle dolu 10 gün

Günde 20 TL kazanıyor, 5 şirketi var

Günde 20 TL kazanıyor, 5 şirketi var

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Makam aracını gelin arabası yaptı

Makam aracını gelin arabası yaptı

Herkes şoke oldu! Damat, kayınpederiyle evlendi

Herkes şoke oldu! Damat, kayınpederiyle evlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölen hayvanların küllerinden bakın ne yapıyorlar!

Ölen hayvanların küllerinden bakın ne yapıyorlar!

Karısının yasak ilişki yaşadığı pazarcıyı kiralık katile öldürtmüş

Karısının yasak ilişki yaşadığı kişiyi kiralık katile öldürtmüş

Söz konusu oyuncak olunca bu çocukların hayal gücü ile kimse yarışamaz!

Söz konusu oyuncaksa bu çocukların hayal gücüyle yarışamazsınız

Kaza sonrası hakaretler yağdıran kadın gözaltına alındı

Kaza sonrası hakaretler yağdıran kadın gözaltına alındı

Yine kadına şiddet! Eşini otomobilden attı

Kan donduran görüntüler! Karısını arabadan attı

Ramazanda 'ekşi su'ya yoğun ilgi

Herkes oraya akın ediyor! 'İftardan sonra hazmı kolaylaştırıyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.