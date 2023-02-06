Dizilere deprem arası! Birçok dizinin bu akşam yeni bölümü yayınlanmayacak

Türkiye Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. Binlerce yaralı ve ölü var. İlk deprem saat 04.17'de 7.7 şiddetinde, ikinci büyük deprem ise 13.24'te 7.6 şiddetinde gerçekleşti. Kahramanmaraş'ı adeta yıkan deprem Malatya, Hatay, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da da derinden hissedildi. Büyük yıkım sonrasında televizyon kanalları bugün eğlence programları ve dizilerin yeni bölümlerini yayınlamama kararı aldı.

DİZİLERE DEPREM MOLASI

Bu akşam yerli dizilerin yeni bölümü yayınlanmayacak. Şiddetli deprem felaketinin yaşanması nedeniyle dizi ve eğlence programlarının yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.

HAFTAYA YENİ BÖLÜM OLACAK MI BİLİNMİYOR

Dizilere bugün verilen araların ardından haftaya yeni bölüm olacak mı merak ediliyor. Şu an için açıklanmış herhangi bir durum bulunmuyor. Bir değişiklik olmazsa önümüzdeki hafta dizi ve programlar yeni bölümleri ile ekranlarda olacak.

VATANDAŞLAR ZOR DURUMDA

Art arda yaşanan deprem sarsıntıları sonucunda vatandaşlar çok zor anlar yaşıyorlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamaya göre can kaybı 1651'e yükseldi. 11 bin 199 yaralı bulunuyor.

Özellikle Hatay'da vatandaşlar çok büyük zorluk çekiyorlar. Bölgede yaşayan ve depremden sağ kurtulan vatandaşların paylaşımlarından şehirde çok büyük bir yıkımın yaşandığı görülüyor.



