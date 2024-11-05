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Dizine krampon vidası girmişti! Samsunspor Emre Kılınç'ın son halini paylaştı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.11.2024 11:04
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Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Antalyaspor maçında girdiği ikili mücadelede yerde kalan ve penaltı kararı çıkmayan pozisyon sonrası Emre Kılınç’ın krampon vidası giren dizinin fotoğrafını paylaştı.

Dizine krampon vidası girmişti! Samsunspor Emre Kılınç'ın son halini paylaştı
Emre Kılınç

Emre Kılınç

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Yılport Samsunspor
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Samsunspor ile Antalyaspor, ligin 11. haftasında 19 Mayıs Stadyumu’nda birbirlerine rakip oldular. Mücadele 0-0 devam ederken, ceza sahası içerisinde topla buluşan ve gole yaklaşan Emre Kılınç, Antalyaspor’un kanat oyuncusu Moussa Djenepo ile ikili mücadeleye girdi. 23. dakikada rakibinden aldığı darbe ile yerde kalan Emre Kılınç, uzun süre ayağa kalkamadı.

Pozisyon ilk önce VAR merkezi tarafından incelendi. İncelemenin ardından VAR merkezi, maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu’nu ‘potansiyel penaltı’ düşüncesiyle izleme tavsiyesinde bulundu. Tonusluoğlu, pozisyonu izlemek için VAR monitörüne gitti. VAR merkezi dahil toplam 5 dakika süren incelemenin ardında hakem Tonusluoğlu, penaltı kararı vermedi. Bunun ardından yoğun itirazlarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, sarı kart görerek kart sınırına ulaştı.

“HAKEM, EMRE’NİN DİZİNİN SON HALİNİ GÖRSE PENALTI VERİRDİ”

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Karadeniz temsilcisi 88. dakikada oyundan alınan Emre Kılınç’ın dizinin son halinin fotoğrafını paylaştı. Krampon vidasının giriş izi bulunan Emre’nin dizi hakkında basın toplantısında da konuşan Thomas Reis, “Hakem, Emre’nin dizinin son halini görse penaltı verirdi” açıklamasında bulundu.

Pozisyon sonrası uzun sürede sahada tedavi olan ve oyuna devam eden Emre Kılınç, 88’inci dakikada yerini Soner Gönül’e devretmişti.

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Süper Lig Samsunspor Emre Kılınç son dakika
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