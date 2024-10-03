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Dizisi erken final yapmıştı! 'Maaşı ödenemedi' dendi... Çağatay Ulusoy'un bölüm başı kazancı dudak uçuklattı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.10.2024 15:36
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Son olarak Sümeyye Aydoğan ile başrolünü paylaştığı Gaddar dizisiyle televizyon ekranlarında boy gösteren Çağatay Ulusoy'un bu dizisi 20. bölümde final yapmış, dizinin erken final kararının ise Ulusoy'un maaşının ödenemediği için denmişti. Ünlü oyuncunun bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı. Duyanlar inanmakta güçlük çekti.

Dizisi erken final yapmıştı! 'Maaşı ödenemedi' dendi... Çağatay Ulusoy'un bölüm başı kazancı dudak uçuklattı

Şimdilerde Netflix'teki dizileri ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy son olarak oyuncu kadrosunda Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak ve Erdal Özyağcılar gibi isimlerin yer aldığı Gaddar dizisiyle televizyon ekranlarında yer almıştı.

Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken Gaddar dizisi beklenmedik bir şekilde final yapmış, dizinin final kararının nedeni ise Çağatay Ulusoy'un maaşının ödenememesi olarak gösterilmişti.

ÇAĞATA

BÖLÜM BAŞI ÜCRETİ DUDAK UÇUKLATTI

Çağatay Ulusoy'un dizilerden kazandığı ücret yeniden ortaya çıktı. Söylemezsem Olmaz'da yer alan habere göre Çağatay Ulusoy bölüm başına tam tamına 3,5 milyon TL kazanıyor.

Ulusoy'un aldığı bu ücreti normal bulanlar da var fazla bulanlar da... Ünlü ismin kazancı meslektaşlarından Hande Ataizi ve Halil Ergün'a da soruldu.

hande ataizi

Ataizi bu soru karşısında; 'yapımcı o kadar kazanabiliyor ki bir oyuncuya o kadar verebilecek. Oyuncular kazansın ya.' dedi.

HALİL ERGÜM

'ALIYORSA HELAL OLSUN'

Halil Ergün ise Ulusoy'un aldığı maaşı duyunca; "Alıyorsa helal olsun. Şimdi hemen bunu soracağım" yanıtı verdi.

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Çağatay Ulusoy
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