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  4. Djokovic'in antrenörü Ivanisevic'in de Kovid-19 testi pozitif çıktı

Djokovic'in antrenörü Ivanisevic'in de Kovid-19 testi pozitif çıktı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 26.06.2020 23:15 | Son Güncelleme

Teniste erkekler 1 numarası Novak Djokovic'in ardından antrenörü Goran Ivanisevic'in de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Djokovic'in antrenörü Ivanisevic'in de Kovid-19 testi pozitif çıktı

Ivanisevic, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs testimin pozitif çıktığını öğrendim. Herhangi bir semptom göstermedim ve kendimi iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Karantinaya girdiğini belirten Hırvat antrenör, kendisi ile temas eden herkesin ekstra önlem alması gerektiğini kaydetti.

Djokovic'in düzenlediği Adria Tur'da Sırp tenisçinin yanı sıra kondisyoneri Marko Paniki ile tenisçiler Grigor Dimitrov, Borna Coric ve Viktor Troicki de koronavirüse yakalanmıştı.

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