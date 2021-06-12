Djokovic, Nadal'ı yendi ve tarihe geçti!

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık (Roland Garros) tek erkeklerde, oynanan müsabakalar sonucunda rakiplerini eleyen Novak Djokovic ve Stefanos Tsitsipas finale yükseldi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 13. günü, akşam seansındaki tek erkekler yarı final karşılaşmalarıyla devam etti.

Erkeklerde dünya sıralamasının ilk basamağında yer alan Novak Djokovic, 3 numaralı seribaşı Rafael Nadal'ı 3-1 yenerek finale yükseldi.

Sırp tenisçi Djokovic, İspanyol rakibini 3-6, 6-3, 7-6 ve 6-2'lik setlerle mağlup ederek Fransa Açık yarı finalinde Nadal'ı eleyen ilk tenisçi olarak tarihe geçti.

4 saat 11 dakika süren müsabakayı kazanan Djokovic, finalde Yunan tenisçi Tsitsipas ile karşılaşacak.

