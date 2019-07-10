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Djokovic yarı finalde

TENİS HABERLERİ  | 10.07.2019 19:41 | Son Güncelleme

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, Belçikalı David Goffin'i mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Djokovic yarı finalde

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın 9'uncu gününde erkeklerde seribaşları tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, 23'üncü sırada yer alan David Goffin'i 1 saat 57 dakika süren karşılaşma sonunda 6-4, 6-0 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Sırp tenisçi yarı finalde Guido Pella ve Roberto Bautista Agut ikilisinin galibi ile eşleşecek. (DHA)

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