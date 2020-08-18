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Doç. Dr. Fatih Karaaslan: “Fitness vücut geliştirme ile karıştırılmamalı”

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.08.2020 13:21 | Son Güncelleme

Özel Dünyam Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç.

Doç. Dr. Fatih Karaaslan: “Fitness vücut geliştirme ile karıştırılmamalı”

Özel Dünyam Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Karaaslan, “Fitness vücut geliştirme ile karıştırılmamalı” dedi.
Sözlerine fitness’ın anlamı ile başlayan Doç. Dr. Fatih Karaaslan ‘ Sözcük anlamı fiziksel uygunluk olan fitness, günlük hayatta daha çok zindelik ve fiziksel uygunluk için yapılan egzersizlerin bütünü için kullanılır’ dedi.
Fitness’ın asla vücut geliştirme (body building) ile karıştırılmamasından bahseden Dr. Karaaslan, “Vücut geliştirme profesyonel olarak müsabakalarda yarışmak için kas geliştirme iken, fitness ise zinde olmak ya da uğraşılan spora özgü fiziksel gereksinimleri sağlamak için vücudu fiziksel olarak hazırlamaktır” dedi.
Hastanelerin Medikal Fitness birimlerine dikkati çeken Dr. Karaaslan, Medikal Fitness’in; yaş ve performans düzeyine bakılmaksızın herkes için uygun ve kaliteli fonksiyonel antrenmanı sağlayacağını belirtti.
Dr. Karaaslan fitnessla ilgili ‘Bu spor belirli kalıp ve hedefleri olmadığından dolayı her yaşta yapılabilir. Örneğin 16 yaşında ya da 55 yaşında bu spora başlanabilir” dedi.
Son dönemde popüler olan crossfit ile ilgili bilgiler aktaran Karaaslan, “CrossFit, polis akademilerinin, askeri okulların ve dünya çapında pek çok sporcunun uyguladığı kondisyon ve genel güç programıdır. Bölgeler üzerine yoğunlaşan vücut geliştirme sporunun aksine, tüm vücudu yüksek yoğunluklu fonksiyonel hareketlerle çalıştırmayı amaçlar. Her gün farklı bir antrenman programı (WOD - Workout of the day) ile çalışılır. Daha önce hiç düzenli antrenman yapmadıysanız, klasik spor salonu aletlerinden sıkılıyor, daha etkili ağırlık çalışmalarına nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız CrossFit sizin için harika olabilir. Burada bir eğitmen ve son derece destekleyici bir grup atmosferi eşliğinde güç artırıcı egzersizlere giriş yapabilir, sürekli değişen hareketlerle sıkılmadan kendinize meydan okuyabilirsiniz. Genel program, üç gün spor, bir gün dinlenme şeklindedir fakat bağımlılık yaptığından üyelerin çoğu kendini her gün spora giderken bulabilir” dedi.

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