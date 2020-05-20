YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Doç. Dr. Sünnetçioğlu’ndan ‘taziye ve maske’ uyarısı

Doç. Dr. Sünnetçioğlu’ndan ‘taziye ve maske’ uyarısı

VAN HABERLERİ  | 20.05.2020 14:10 | Son Güncelleme

Van Sağlık Müdürü Doç.

Doç. Dr. Sünnetçioğlu’ndan ‘taziye ve maske’ uyarısı

Van Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, kurulan taziyeye katılanlara yönelik ekiplerin çalışmaları sonucu korona virüs testi pozitif çıkanların sayısının her geçen gün arttığını söyledi.
Açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Sünnetçioğlu, virüsün ilk çıktığı günden bugüne kadar Sağlık Bakanlığı olmak üzere kurumların tüm tedbirleri aldığını ve almaya devam ettiğini belirtti. Van’da da valinin başkanlığında koordineli bir şekilde çalışmaların devam ettiğini söyleyen Sünnetçioğlu, “Elimizde alt yapısıyla, yoğun bakım yataklarıyla ve izole edilmiş alanlarıyla kullanabileceğimiz hastanemiz var. Van halkı emin ellerde. Sadece yetkililerin söylediklerine uysunlar” dedi.
Vatandaşlar tarafından gizli olarak kurulan taziye evlerinin birçok riski beraberinde getirdiğini ifade eden Sünnetçioğlu, “Van’ın birçok mahallesinde korona virüs vaka sayısında tedbirsiz ve sorumsuzca davranan bazı hemşehrilerimizden dolayı bulaş riskinde artış olduğunu belirtmek isterim. Kurulan taziyeye katılanlara yönelik sağlık ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmalar sonrası korona virüs testi pozitif çıkanların sayısı her geçen gün artmakta. Taziye ziyaretlerinde bulunan bu kişilerin sağlık kuruluşlarımıza başvurmalarını ve bu anlamda çok kişiyle temas kurduğunu değerlendiriyoruz. Aile ve sevdikleriniz için vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalı, çıkmak zorunda kalanlar da mutlaka maske takmalı ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini istiyoruz” diye konuştu.
Maske takanlara da uyarıda bulunan Sünnetçioğlu, korona virüse karşı cerrahi maskelerin yeterli olduğunu belirterek, “Sadece kendinizi korumak için maske takıyorsanız. Hastalık riski taşıyan veya kronik rahatsızlıkları olanların kalabalık içerisine girmemesi gerekir. Kronik bronşiti, ileri derece hastalığı, akciğer yetmezliği olan ve bağışıklık sisteminde problem olanlar çok daha dikkatli olmalıdır. Cerrahi maskeler tek kullanımlıktır. Maske bir kez kullanılıp çıkartıldığında fonksiyonunu tamamlamış olur. Piyasada daha yüksek koruyuculuğu olduğu söylenen yüksek filtreli N95 maskeler kullanılmamalı. N95 ve benzeri maskeler profesyonel sağlık personeli kullanımı içindir. Doğru kullanılmadığında soluk almak oldukça zorlaşır ve risk oluşturur. Maskeyi ambalajından çıkartıp taktıktan sonra çıkartınca bunu cebine koyup ertesi gün yeniden kullananlar da var. Bunlar gözlemlediğimiz yanlış kullanım örnekleridir. Maskeyi taktıktan sonra ilk çıkarttığınız an o maskenin ikinci kez kullanımı hiçbir fayda getirmeyeceği gibi zararlara yol açar ve maske ile temas etmekten kesinlikle kaçınmalıyız. En yaygın yanlış kullanım ise maskeyi çeneye kadar indirip sigara veya çay içmek. Eğer masken takılıyken çay içeceksek o maske bir daha kullanılmamalıdır. Özellikle sigara bağımlılığı olan kişiler her sigara içtiklerinde maskelerini değiştirmelidir” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Halk ona 'şeytan mantası' diyor! Böyle görüntülendi Halk ona 'şeytan mantası' diyor! Böyle görüntülendi
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

Mimar Betül Boy Zafer:"Taşımaktan en çok mutlu olduğum yük annelik"

Mimar Betül Boy Zafer:"Taşımaktan en çok mutlu olduğum yük annelik"

Darıca Sahil Parkı 3 boyutlu resimlerle güzelleşiyor

Darıca Sahil Parkı 3 boyutlu resimlerle güzelleşiyor

80 baro ve Türkiye Barolar Birliğinden ortak açıklama

80 baro ve Türkiye Barolar Birliğinden ortak açıklama

Mahalle muhtarı sağlık çalışanlarını unutmadı

Mahalle muhtarı sağlık çalışanlarını unutmadı

Trablus'un güneyindeki Esabia kenti, Libya hükümetine katıldı

Trablus'un güneyindeki Esabia kenti, Libya hükümetine katıldı

Van Namaz Vakitleri 20 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:02
Sabah
04:44
Öğle
12:08
İkindi
16:00
Akşam
19:22
Yatsı
20:57

Van Nöbetçi Eczaneler20 Mayıs Çarşamba

Altınbaşak Eczanesi
Ipekyolu
Dicle Eczanesi
Ipekyolu
Emek Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli İstanbul Eczanesi
Ipekyolu
Yavuz Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Edremit Belediyesi ’Halk Ekmek’ ihalesini yaptı

Edremit Belediyesi ’Halk Ekmek’ ihalesini yaptı

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.