Doğa timleri Diyarbakır'ın zorlu coğrafyasında dronla iz sürecek

DİYARBAKIR (AA) - BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da doğa timleri, sarp arazilerdeki bitki ve hayvan çeşitliliğinin takibinde ve kaçak avcılıkla mücadelede dron kullanacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğünün "geliştirme" projeleri kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Diyarbakır Şube Müdürlüğü ile Karacadağ Kalkınma Ajansı arasında dronla doğa denetimlerinin güçlendirilmesine yönelik proje imzalandı.

Proje kapsamında orman mühendisi, veteriner ve teknik personelden oluşan 15 kişiye dron eğitimi verildi. Doğa timleri sarp ve zorlu arazilerde fotokapanların yanı sıra kurum tarafından temin edilen dronlarla da iz sürecek.

- "Bir gözümüz havada olacak"

Doğa Koruma Milli Parklar Diyarbakır Şube Müdürü Erdal Seven, AA muhabirine, uzun yıllar fotokapanlar sayesinde arazide büyük başarı gösterdiklerini, bundan sonraki aşamada dronların da çalışmalarına güç katacağını söyledi.

Seven, ilk etapta 15 kişiye dron eğitimi verdiklerini ifade ederek, "Flora ve faunanın korunmasında, sarp noktalardaki av korumalarımızda sıkıntılar yaşıyorduk. Bundan sonra bir gözümüz de havada olacak. Dronla bölgemiz daha iyi korunacak." dedi.

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, kapasite geliştirme çalışmaları kapsamında eğitim programına destek olduklarını anlatarak, Diyarbakır'ın doğal özelliklerini büyük ölçüde korumuş, doğal ve yaban hayatı çok zengin bir kent olduğunu belirtti.

Maral, projeyle yaban hayatının ve tehlike altında olan türlerin tespit edilip, korunacağına inandıklarını dile getirerek, bu projenin çarpan etkisiyle yeni çalışmaları da beraberinde getireceğini düşündüklerini kaydetti.

- "Ulaşım koşullarının zor olduğu yerlerde bize avantaj sağlayacak"

Dron eğitimi alan orman mühendisi Ömer Kaya da gelişen teknolojinin doğa koruma çalışmalarına katkı sunacağını ifade etti.

Kaçak avcılıkla mücadelede dronların büyük faydasını göreceklerine inandıklarını belirten Kaya, "Dron flora ve faunanın görüntülenmesinde bize fayda sağlayacak. Gidemediğimiz bölgelerde bu dronlar doğadaki gözümüz olacağı için bugüne kadar gözlenemeyen türlerin de bu şekilde tespitini yapacağız." diye konuştu.

Orman muhafaza memuru Evindar Tanrıkulu ise dron kullanımının envanter sayımında, tür takibinde, kaçak avcılıkla mücadelede, hatta ileride yemleme faaliyetinde yararlı olabileceğine inandıklarını belirtti.

"Ulaşım koşullarının zor olduğu yerlerde bize birçok avantaj sağlayacak." diyen Tanrıkulu, fotokopanlarla karadan görüntü alırken artık dronla hem havadan hem karadan çekim yapabileceklerini söyledi.

